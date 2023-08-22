Подмосковные школы показывают высокие результаты работы

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Не случайно лучший директор года, учитель года, 100-бальники, 200-бальники, 300-бальники и победители олимпиад – они представлены не с каких трех, пяти или 10 муниципалитетов. Каждая школа есть любом муниципалитете Московской области», – рассказал Андрей Воробьёв в ходе педагогического форума.Андрей Воробьёв отметил, что в достижениях школ есть большая заслуга учителей.
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