Подмосковные школьники могут зарегистрироваться на Национальную технологическую олимпиаду

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В олимпиаде будет 6 передовых технологических сфер для реализации возможностей каждого желающего, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Также, в рамках олимпиады будут проходить бесплатные курсы, всем участникам дадут материалы для самостоятельной подготовки.
Узнать подробности олимпиады можно на сайте.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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