Подмосковные школьники могут зарегистрироваться на Национальную технологическую олимпиаду

Школьники из Московской области с 5 по 7 классы смогут принять участие в Национальной технологической олимпиаде «Junior».

В олимпиаде будет 6 передовых технологических сфер для реализации возможностей каждого желающего, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Также, в рамках олимпиады будут проходить бесплатные курсы, всем участникам дадут материалы для самостоятельной подготовки.





Узнать подробности олимпиады можно на сайте.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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