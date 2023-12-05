Подмосковные школьники написали диагностическую работу по функциональной грамотности

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Подмосковные десятиклассники написали региональную диагностическую работу по функциональной грамотности. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Региональную диагностическую работу по функциональной грамотности написали свыше 30 тысяч десятиклассников из 951 школы Московской области.
Работа состояла из читательской, математической и естественно-научной грамотностей. Ученики должны были выполнить пять заданий в каждом блоке, на которые давалось по 30 минут. Максимально за работу, который могли получить школьники составляет 27 баллов.
Стоит отметить, что в рамках работы у школьников выявляли умение внимательно читать разнообразные тексты, применять математику для решения повседневных задач и научных проблем, а также умение аргументированно обсуждать проблемы, которые связаны с естественными науками и технологиями.
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Работа состояла из читательской, математической и естественно-научной грамотностей. Ученики должны были выполнить пять заданий в каждом блоке, на которые давалось по 30 минут. Максимально за работу, который могли получить школьники составляет 27 баллов.
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Мира Полтева