Подмосковные школьники отправились в «Орлёнок»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Школьники из Московской области получили возможность съездить в лагерь «Орлёнок». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В состав делегации вошли две школьницы из Дубны.
Дарья Учик и Ксения Худжаярова получили путевки во Всероссийский детский центр «Орлёнок» за личные достижения в федеральном проекте «Билет в будущее».
Девочки в течении трёх недель будут проходить образовательную программу техно-смены «Море – вектор будущего», которая направлена на развитие образовательного интереса подростков в области морского дела, истории России и ее Военно-морского флота.
Кроме этого, почти 1500 талантливых ребят со всей страны будут работать над своими проектами и идеями в сфере технического творчества.
Стоит отметить, что каждый участник смены получит сертификат о прохождении и успешном освоении курса «Академии морских профессий».
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Дарья Учик и Ксения Худжаярова получили путевки во Всероссийский детский центр «Орлёнок» за личные достижения в федеральном проекте «Билет в будущее».
Кроме этого, почти 1500 талантливых ребят со всей страны будут работать над своими проектами и идеями в сфере технического творчества.
Стоит отметить, что каждый участник смены получит сертификат о прохождении и успешном освоении курса «Академии морских профессий».
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Мира Полтева