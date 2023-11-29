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Подмосковные школьники приняли участие в презентации стенда Рособрнадзора на выставке «Россия»

29 ноября 2023, 18:18
Фото: Минобразования МО

Фото: Минобразования МО

Подмосковные старшеклассники приняли участие в презентации стенда Рособрнадзора на международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области. Стенд развёрнут в павильоне №57 ВДНХ.
Рособрнадзор организовал на выставке проведение оценочной процедуры в форме госэкзамена – «Сдаём ЕГЭ». Глава ведомства Антон Музаев представил возможности стенда учреждения, подвёл итоги первого месяца акции, рассказал о едином госэкзамене и всероссийской проверочной работе, а также о возможностях, которые оценочные процедуры предоставляют их участникам.
«Старшеклассники могут принять участие в акции «Сдаём ЕГЭ» в пункте проведения экзаменов в павильоне №57. Также учащиеся 6-8 классов и студенты могут написать пробную ВПР. Школьники проверят свои знания по истории, биологии, географии и обществознанию, а студенты – оценят метапредметные результаты обучения», – добавили в ведомстве.

По окончании презентации Музаев встретился с посетителями выставки. Школьники, родители и педагоги смогли задать вопросы, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации и ВПР.

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#московская область
#подмосковье
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В Британии кот вернулся домой спустя 11 лет после пропажи
29 ноября 2023, 18:06

Фото: istockphoto/Oksana Restenko

В Англии кот вернулся в семью через 11 лет после пропажи.
Independent сообщает, что владельцы кота считают воссоединение с ним подарком к Рождеству. Кот Тоби исчез в 2012 году. Тогда семья Алланов переехала в новый дом. После этого о судьбе Тоби ничего не было известно, пока его не обнаружила женщина в нескольких километрах от дома Алланов. 

Тоби был передан в зоозащитную организацию. Там провели обследование, и нашли у него микрочип, который хранил данные владельцев. Волонтеры связались с Жюстин и рассказали радостную новость.

«Он был котом Чарли (младший сын). Сын захотел кота, когда ему было 8 лет, и мы подарили ему Тоби, когда ему исполнилось 12 лет», — рассказала  британка.
По словам Жюстин, теперь в их доме живет и собака. 

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#кот
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#питомцы
#новости
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Росгвардейцы обеспечили безопасную доставку ракеты «Союз 2.1а» до стартовой площадки на Байконуре
29 ноября 2023, 17:50

Фото: Росгвардия МО

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области, дислоцированные на комплексе Байконур, обеспечили безопасность транспортировки ракеты-носителя «Союз 2.1а» до стартовой площадки. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Ракета-носитель с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-25» стартует с днём 1 декабря. Космический грузовик доставит на МКС 2,5 тонны грузов. Это вода, продукты, топливо и оборудование для научных экспериментов. Также на орбиту отправят ресурсное оборудование и одежду для экипажа», – говорится в сообщении. 
В ведомстве добавили, что правоохранители участвуют не только в обеспечении безопасности при транспортировке ракет, но и в охране порядка в городе Байконуре. Под охраной росгвардейцев – более 200 объектов.
 
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#росгвардия
#космос
#ракета
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Около трети жителей Британии выступили за возвращение страны в ЕС
YouGov: 31% жителей Великобритании выступили за возвращение в Евросоюз
29 ноября 2023, 17:45

Фото: iStock/nevenmn

Свыше 70% жителей Великобритании поддерживают развитие сотрудничества с Евросоюзом. Таковы результаты опроса, проведённого исследовательской компанией YouGov.
При этом 31% граждан хотел бы возвращения страны в состав Евросоюза. 

Напомним, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение о выходе Великобритании из ЕС было ошибочным, но исправить ситуацию смогут будущие поколения. 

Вместе с тем, 11% респондентов выступили за возвращение Великобритании на единый рынок, но без возвращения в ЕС. 

Общие результаты гласят, что 72% британцев положительно высказываются о сближении страны с Евросоюзом, а ещё 52% убеждены, что решение о выходе из блока было ошибочным. 

Опрос проводился среди 2138 жителей Великобритании 24-26 ноября. 

Напомним, что Британия расторгла членство с Евросоюзом 31 января 2020 года спустя 47 лет пребывания в составе. Решение было принято на основании результатов референдума, который показал, что 52% жителей хотят выхода из ЕС. 

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#великобритания
#жители
#опрос
#евросоюз
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Россияне назвали лучшее время побыть наедине с собой
Опрос: Россияне считают завтра лучшим временем побыть наедине с собой
29 ноября 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Arx0nt

Исследование «Любятово» показало, что 56% россиян считают завтрак идеальным временем побыть наедине с собой.
При этом, для 38% опрошенных завтрак является лучшим временем для времяпровождения с семьей, 5% используют завтрак для делового общения, а 1% —для встречи с друзьями.

Как передаёт Газета.ру, 31% респондентов отметили, что завтраки мамы или бабушки в детстве были самыми вкусными, часть опрошенных отозвалась положительно даже о первых приёмах пищи в детском саду. Однако у некоторой части россиян завтраки из детства связаны с травмой, когда взрослые не выпускали из-за стола до тех пор, опока ребёнок не доест, или заставляли есть манную кашу.

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#опрос
#семья
#питание
#общество
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Спасатели раскрыли жителям Подмосковья главные опасности необорудованных горок
29 ноября 2023, 17:32

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды в местах катания с несанкционированных горок. Особое внимание спасатели уделяли опасным склонам, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Напомнили жителям региона, что кататься на необорудованных ледяных горках очень опасно. На высокой скорости сложно затормозить, и возникает вероятность получить травмы из-за препятствия. Можно также угодить в яму или выехать на проезжую часть. Специалисты проверили наличие специальных запрещающих табличек и ограждения в местах, где катание со спусков небезопасно», – сказал замначальника территориального управления Мособлпожспаса Александр Голяк
По его словам, спасатели рекомендовали жителям не рисковать здоровьем, а пользоваться только оборудованными горками и площадками.
 
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#мособлпожспас
#горки
#безопасность
#рейды
#подмосковье
#московская область
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Москвичей предупредили о полярном сиянии из-за сильнейшей магнитной бури
Синоптик Абунина: 30 ноября и 1 декабря в Москве будет сильная магнитная буря
29 ноября 2023, 17:30

Фото: iStock/Mihrzn

Полярное сияние может появиться над Москвой из-за магнитной бури, которая ожидается 30 ноября и 1 декабря. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.
Она рассказала, что на Солнце случилась мощная вспышка. Она произошла в тот момент, когда к источнику была направлена как раз центральная часть России, поэтому энергия от этой вспышки довольно быстро достигнет Земли. 

В результате этого в центральной части России, в частности, в Москве ожидается, возможно, самая мощная магнитная буря в этом году. 

По оценке специалиста, буря может достигнуть уровня G3 (сильная) и на некоторое время – G4 (очень сильная). 

Также, по словам Абуниной, в небе над Москвой в четверг и пятницу можно будет наблюдать полярное сияние. Но для наблюдений подойдёт только ясная погода. 

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#погода
#магнитные бури
#москва
#прогноз погоды
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На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии
«Укрэнерго» сообщила о дефиците электроэнергии в энергосистеме страны
29 ноября 2023, 17:29

Фото: istock/sandsun

В энергосистеме Украины наблюдается острый дефицит электроэнергии. Об этом сообщила украинская энергокомпания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.
Представители организации сообщили, что дефицит в стране возник из-за ухудшающихся погодных условий. Потребители электроэнергии из наиболее пострадавших от непогоды регионов, используют ресурс больше обычного.

В «Укрэнерго» в настоящее время не сообщают о возможных отключениях электричества, однако то, что ситуация в энергосистеме возникла критическая, уже признали. 

Прежде сообщалось, что из-за установления непогоды, дефицит электроэнергии увеличился в два раза. На фоне увеличенного потребления ресурса, Украине была оказана аварийная помощь из Польши и Румынии. 

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#дефицит
#украина
#погода
#зима
#электричество
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Россиянам предложили путевки в Сочи за бесценок после «шторма века»
Ura.ru: Турагенства начали продавать туры в Сочи за 20 тысяч после «шторма века»
29 ноября 2023, 17:24

Фото: istock / Bogdan Khmelnytskyi

Российские турагентства начали продавать горячие путевки в Сочи по низким ценам после «шторма века», который прошел в Крыму и Краснодарском крае. Об этом пишет Ura.ru.

Как сообщает издание, туры в Сочи продают за бесценок. К примеру, турагентства в Тюмени предлагает отдохнуть за 20 тысяч рублей на человека, что в два раза меньше обычной средней стоимости.

Отмечается, что в эту сумму входит билеты на самолет в две стороны, проживание в двухзвездочном отеле с питанием на 6 дней и топливный сбор. Улететь по такой горячей путевке можно 1 или 15 декабря.

Наполним, мощный шторм накрыл Крым и Краснодарский край в воскресенье, 26 ноября. Порывы ветра составили сорок метров в секунду, а высота волн достигала девяти метров. Ураган назвали самым сильным за всю историю метеорологических наблюдений в регионе. Подробнее о шторме и его разрушительных последствиях читайте в материале «Радио 1».

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#билеты
#краснодарский край
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Финская АЭС «Олкилуото-3» второй раз приостановила работу
29 ноября 2023, 17:13

Фото: istockphoto/Wlad74

Финская АЭС «Олкилуото-3» вновь приостановила работу из-за неисправности. Об этом сообщил оператор станции Teollisuuden Voima.
Производство электроэнергии на АЭС было прервано в 14:35 по мск. Предварительно, остановка работы была связана с тестовыми проверками сетей. 

В настоящее время специалисты устанавливают точные причины, по которым произошел сбой. Прежде финская АЭС уже приостанавливала работу. Сведения о неполадках были обнародованы 19 ноября. Специалисты выяснили, что проблемы возникли в турбинной установке. АЭС возобновила работу в полном объеме 21 ноября. 

Примечательно, что станция производит около 30% энергии, которую использует страна. 
 
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#аэс
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