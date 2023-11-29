Подмосковные школьники приняли участие в презентации стенда Рособрнадзора на выставке «Россия»

Фото: Минобразования МО
Подмосковные старшеклассники приняли участие в презентации стенда Рособрнадзора на международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области. Стенд развёрнут в павильоне №57 ВДНХ.
Рособрнадзор организовал на выставке проведение оценочной процедуры в форме госэкзамена – «Сдаём ЕГЭ». Глава ведомства Антон Музаев представил возможности стенда учреждения, подвёл итоги первого месяца акции, рассказал о едином госэкзамене и всероссийской проверочной работе, а также о возможностях, которые оценочные процедуры предоставляют их участникам.
По окончании презентации Музаев встретился с посетителями выставки. Школьники, родители и педагоги смогли задать вопросы, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации и ВПР.
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«Старшеклассники могут принять участие в акции «Сдаём ЕГЭ» в пункте проведения экзаменов в павильоне №57. Также учащиеся 6-8 классов и студенты могут написать пробную ВПР. Школьники проверят свои знания по истории, биологии, географии и обществознанию, а студенты – оценят метапредметные результаты обучения», – добавили в ведомстве.
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Лора Луганская