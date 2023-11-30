Подмосковные школьники смогут принять участие в конкурсе «Sk Kids Challenge»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Дети Подмосковья могут попробовать свои силы в конкурсе технологий «Sk Kids Challenge». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Ежегодный федеральный конкурс, проводится технопарком «Сколково». «Sk Kids Challenge» направлен на выявление и поддержку юных талантов страны, а также на популяризацию инновационной технологической деятельности.
В рамках конкурса участники соревнуются в десяти направлениях. Также для школьников и студентов будут организованы онлайн мастер-классы и подробные рассказы от партнеров о карьерных возможностей потенциальных работников сферы.
Стоит отметить, что у победителей и призеров появиться возможность получить предложения о работе или стажировке в инновационных компаниях и реализовать свой проект, который был представлен на конкурсе.
Также подробную информацию о конкурсе и заявку на регистрацию можно найти на официальном сайте конкурса «Sk Kids Challenge».
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В рамках конкурса участники соревнуются в десяти направлениях. Также для школьников и студентов будут организованы онлайн мастер-классы и подробные рассказы от партнеров о карьерных возможностей потенциальных работников сферы.
Также подробную информацию о конкурсе и заявку на регистрацию можно найти на официальном сайте конкурса «Sk Kids Challenge».
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Мира Полтева