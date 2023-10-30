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Подмосковные школьники стали победителями в конкурсе «Юный архивист»

30 октября 2023, 10:21
Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Школьники из Подмосковья стали победителями X Всероссийского конкурса «Юный архивист». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.


«Федеральный конкурс исследовательских работ „Юный архивист“ проводится ежегодно. В этом году от нашего региона было представлено 6 работ. Ребята очень долго и упорно готовились, искали материалы и поднимали региональные и муниципальные архивы. Три подмосковные работы вышли в финал и разделили между собой первые два места», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Первое место выиграла Елизавета Чернышова из Щелково с работой про Виктора Чепурова заслуженного учителя России и ветерана Великой Отечественной войны.


Серебряным призером конкурса стала Полина Крючкова из Воскресенска с работой «о пионерских лагерях в Воскресенском районе в 30–80-е годы ХХ века». Она рассказал как зарождалась пионерская органияция в её округе и в России.

Кроме этого второе место выиграла и Полина Малолетова из г. Лотошино. «В бригаде только женщины» девочка анализировала важность специальности женщин-трактористок в годы ВОВ и вклад женщин в победу.

Стоит отметить, что в этом году было представлено 80 работ из 18 регионов России. Кроме этого, конкурс проводится с 2012 года.


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#школьники
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Аэрофлот сообщил о переносе рейсов из Махачкалы в Грозный
Аэрофлот: На время закрытия аэропорта Махачкалы, рейсы переносятся в Грозный
30 октября 2023, 10:37

Фото: istock / anyaberkut

Авиакомпания Аэрофлот сообщила, что рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на время закрытия аэропорта Махачкалы будут выполнять в Грозный. Об этом сообщает в телеграм-канале компании.

«Время вылета и прилета рейсов остается без изменений в соответствии с расписанием. Доставка пассажиров между Грозным и Махачкалой будет осуществляться автобусами», - сказано в сообщении.
Также пассажирам, имеющим оформленную перевозку на рейсы в Махачкалу и из нее в период закрытия аэропорта, предлагают на выбор возврат денег или изменение даты перевозки по 20 декабря 2023 года.

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

На данный момент аэропорт закрыт и находится под полным контролем полиции. Возобновить работу аэропорта планируют к 31 октября.

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#аэропорт
#перевозки
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#рейсы
#доставка
#выбор
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Меликов рассказал, из какой страны оперировали беспорядками в аэропорту
Меликов: Беспорядками в махачкалинском аэропорту оперировали с Украины
30 октября 2023, 10:37

Фото: сайт Кремля

Беспорядками в аэропорту Махачкалы «оперировали» с территории Украины, сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов.
«Я считаю, что инициаторы этой акции наши враги. Те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины. Приходится констатировать, что поддержку участникам беспорядков оказывали, и те, кому социально-экономические преобразования в Дагестане не выгодны», –заявил Сергей Меликов на пресс-подходе.
То, что произошло в аэропорту глава республики назвал предательством.

«Это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне СВО. Получается, они борются с нашим врагом, а те, кто вчера вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага», – прокомментировал ситуацию Сергей Меликов.
Напомним, в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Предположительно, участники беспорядков искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация объявила временное закрытие аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов. Эти меры будут сняты после нормализации обстановки. Позже Росавиация также сообщила, что аэродром освободили  от несанкционированных посягательств.

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#дагестан
#самолет
#аэропорт
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Бастрыкин взял под контроль расследование беспорядков в аэропорту Махачкалы
30 октября 2023, 10:09

Фото: сайт Кремля

Уже установлено более 150 участников беспорядков в махачкалинском аэропорту, 60 из них задержаны.
РБК пишет, что Александр Бастрыкин поручил главе управления СК по Дагестану Дмитрию Беляеву «установить все обстоятельства преступления» и разыскать организаторов. По данным ведомства, в аккаунтах в соцсетях «с целью организации массовых беспорядков» разместили призывы к населению Республики Дагестан выйти на протестные акции.
 
Участники беспорядков оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, проникали на охраняемую территорию аэропорта, на взлетно-посадочную полосу.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы случились вечером 29 октября во время прибытия рейса из Израиля. Толпа ворвалась на территорию аэропорта. Люди окружили самолет, прибыл спецназ. В 22:10 (мск) правительство Дагестана сообщило, что ситуацию в аэропорту контролируют силовики. Спустя ещё 10 минут аэродром освободили от посторонних.  

Во время беспорядков пострадали 20 человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.
 
СК возбудил уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».

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#ск рф
#дагестан
#чп
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В Подмосковье бобры начали подготовку к зиме
30 октября 2023, 09:56

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Подмосковные бобры начали строить плотины и заготавливать запасы на зиму. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Осенью бобры начинают строить свои знаменитые плотины и хатки. Они используют ветки, палки и глину, чтобы создать прочные сооружения, которые защитят их от холода и хищников. Плотины строятся для создания запруд, которые помогут им в передвижении и обеспечат доступ к пище подо льдом, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Свои домики они располагают на берегу водоемов, делая несколько выходов в воду. Кроме этого, они собирают корм из ветвей и прячут его на дно водоемов, где они будут хранится до весны. 

Стоит отметить, что при встречи с этими животными не стоит их беспокоить. Также бобры находятся под контролем министерства экологии и природопользования Московской области. 

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#корм
#бобры
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#водоёмы
#животные
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Открытие памятника Иоанну Кронштадтскому в США состоялось без российских дипломатов
Госдепартамент не пустил дипломатов из РФ на открытие памятника в Калифорнии
30 октября 2023, 09:44

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Госдепартамент США отказал российским дипломатам в участии в церемонии открытия памятника, посвященного священнику Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры», — заявили в посольстве.
Отмечается, что в нынешнее время такие события редкость и разделить радостные моменты с соотечественниками получается редко, но правительство США все равно не согласовало поездку дипломатов из РФ.

Монумент был открыт 29 октября на территории храма, расположенного в городе Сан-Диего. Богослужение совершил Архиепископ Сан­-Францисский и Западно-Американский Кирилл.

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#сша
#правительство
#рф
#памятник
#посол
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В Москве объявлено штормовое предупреждение, ожидается ледяной дождь
30 октября 2023, 09:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве ожидается ледяной дождь, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС. Синоптик сообщает, что погодная опасность ожидается как минимум до 15:00 понедельника, 30 октября. В столице будет гололёд.
 
Ледяной дождь, который в метеорологии называют переохлажденными осадками является разновидностью гололеда. Он состоит из прозрачных ледяных шариков с жидким центром размером от 1-3 мм. Не нужно путать его с градом, состоящим из шариков с твердым ядром.

В понедельник ожидаются плюс 3 – плюс 5 градусов, а также осадки в виде снега, местами с ледяными дождями. Во вторник температура воздуха составит плюс 8 – плюс 10 градусов, количество осадков сократится.

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#погода
#дождь
#мчс
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Китаянка тайно вышла замуж за троих мужчин, чтобы получить деньги и подарки
30 октября 2023, 09:29

Фото: istockphoto/Виктор Высоцкий

Замужняя жительница Китая решила выйти замуж за других мужчин ради свадебных подарков и денег.
South China Morning Post (SCMP) пишет, что 35-летняя женщина по фамилии Чжоу из Цзянсу была в браке и воспитывала дочь. При этом она начала встречаться с другими мужчинами. Муж не подозревал о её романах, потому что много работал и редко бывал дома.
 
С любовниками по фамилии Ло, Чжан и Сюй Чжоу завязала знакомства на работе и в сети. Женщина встречалась с ними несколько месяцев, а потом просила их жениться на ней.
 
Чтобы избежать официальной регистрации брака, Чжоу врала, что ей необходимо оставаться одинокой, чтобы получить госкомпенсацию из-за сноса дома. При этом предлагала женихам неофициальную свадебную церемонию, чтобы им подарили деньги и подарки.
 
На свадьбы Чжоу звала актеров, игравших её родственников и друзей. Таким способом женщина получила от мужчин 660 тысяч юаней (8,6 млн рублей).
 
Когда Чжоу была с одним из мужчин, она говорила двум остальным, что ей нужно ехать проходить обучение в компании, где она работала. Позже она солгала Чжану, что беременна двойню. По её словам, она планировала рожать в доме родителей в другом городе, и прислала мужчине поддельные результаты обследований, подтверждающие беременность.

Когда китаянка якобы родила детей, он приехал со своей с матерью в больницу, чтобы их увидеть. На роль врача Чжоу опять наняла актера, но он не смог ответить на вопросы Чжана. Мужчина провел расследование и выяснил, что Чжоу замужем, а потом обратился в полицию.

Женщина арестована. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ей грозит не менее 10 лет лишения свободы. Законный муж Чжоу принял решение развестись.

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#брак
#свадьба
#развод
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В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов
30 октября 2023, 09:17

Фото: iStock/Sitikka

По данным «Яндекс.Расписания», в столичных аэропортах задержаны и отменены 25 рейсов.
В трех аэропортах Москвы в понедельник, 30 октября, задержали и отменили 25 рейсов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс. Расписания», пишет «Лента.ру».

Во Внуково 3 отправления задержаны, а 6— отменены. В Шереметьево 5 самолетов вылетели с опозданием, 4 вылета отменили. В аэровокзале Домодедово 7 самолетов вылетели позже назначенного времени.
 
В расписании аэропорта Жуковский изменений не было. О причинах массового изменения времени вылета не сообщается.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 жёстко сел под Тикси в Республике Саха. Telegram-канал 112 пишет, что пострадали два человека. На борту находились пять человек.

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#аэропорт
#самолет
#москва
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Аналитики назвали топ-10 профессий с самыми быстрорастущими зарплатами
30 октября 2023, 09:00

Фото: IStock/tiero

Аналитики Авито Работы назвали 10 профессий с самыми быстрорастущими зарплатами по стране. Исследование находится в распоряжении «Радио 1».
Согласно данным, осенью 2023 года общий прирост зарплаты составил 38% год к году и достиг отметки в 60 137. На первых местах оказались фрезеровщики, прирост зарплатных предложений для которых составил 68% и достиг в среднем 98 341 рубля, на втором месте — стропальщики, для них зарплат выросли на 56% – до 69 584 рублей, а третье место заняли токари с ростом в 55%, средняя зарплата у таких специалистов составила 101 017 рублей.

У машинистов прирост составил также 55%, но зарплата в среднем по стране составила 89 551 рубль. У операторов ПК заработная плата выросла на 43% (47 940 рублей), у слесаря – на 41% (67 997 рублей). Сварщикам и водителям автобусов за год зарплату повысили на 39% (79 014 и 71 568 соответственно). У бригадиров и плиточников в процентном соотношении выросла одинаково – на 38%, а среднее предложение по стране составило 120 100 и 102 357 рублей.
«В третьем квартале 2023 года в сфере производства и сельского хозяйства количество вакансий увеличилось в 2,2 раза, а средние предлагаемые зарплаты — на 35 процентов (61 290 рублей). В отрасли строительства спрос работодателей вырос в 1,9 раза. В текущем году компании готовы предложить зарплату в среднем 68 621 рубль, что на 27 процентов выше, чем в аналогичным периодом в прошлом году»‎, — рассказал директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
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#зарплата
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