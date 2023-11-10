Подмосковные школьники в ходе экологической акции сдали 40 тыс банок и бутылок

Фото: РТ-Инвест
За полтора месяца проведения школьной акции «Экоперемена: сдавай тару за награду» юные жители Подмосковья сдали рекордные 40 тыс алюминиевых банок и пластиковых бутылок. Об этом сообщила «Радио 1» по итогам акции заместитель генерального директора «РТ-Инвест» Анастасия Воробьёва.
«В акции принимали участие учащиеся школ, где стоят наши фандоматы. За время акции школьники сдали 16 тыс алюминиевых банок и 24 тыс пластиковых бутылок. Больше всего тары приняли экопункты в школах №29 города Химки и №10 Балашихи, а также гимназии №3 Королёва», – рассказала Воробьёва.Помимо соревнований между школами, был и личный зачёт.
«В этот раз в акции есть безусловный лидер с рекордными цифрами. Это ученица школы №29, которая сдала 11 тыс бутылок и 5 тыс банок. Это уникальный результат», – добавила собеседница «Радио 1».Целью акции она назвала обучение населения новой экологической модели поведения.
По словам Воробьёвой, вошедшие в десятку лидеров школьники получат смартфоны, умные часы, планшеты и подарочные сертификаты. Кроме того, как и все пользователи программы лояльности «РТ-Инвест», участники эко-акции смогут потратить заработанные баллы на покупку книг, одежды, пиццы, продуктов или на благотворительность.
А сданный ими пластик и алюминий отправлены на переработку. Из них сделают новые товары: бутылки, стройматериалы, одежду, мебель и многое другое.
Акцию с 15 сентября по 1 ноября проводили компания «РТ-Инвест», входящая в Госкорпорацию «Ростех», и Публично-правовая компания «Российский экологический оператор».
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Лора Луганская