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Подмосковные школьники в ходе экологической акции сдали 40 тыс банок и бутылок

10 ноября 2023, 21:53
Фото: РТ-Инвест

Фото: РТ-Инвест

За полтора месяца проведения школьной акции «Экоперемена: сдавай тару за награду» юные жители Подмосковья сдали рекордные 40 тыс алюминиевых банок и пластиковых бутылок. Об этом сообщила «Радио 1» по итогам акции заместитель генерального директора «РТ-Инвест» Анастасия Воробьёва.
«В акции принимали участие учащиеся школ, где стоят наши фандоматы. За время акции школьники сдали 16 тыс алюминиевых банок и 24 тыс пластиковых бутылок. Больше всего тары приняли экопункты в школах №29 города Химки и №10 Балашихи, а также гимназии №3 Королёва», – рассказала Воробьёва.
Помимо соревнований между школами, был и личный зачёт.

«В этот раз в акции есть безусловный лидер с рекордными цифрами. Это ученица школы №29, которая сдала 11 тыс бутылок и 5 тыс банок. Это уникальный результат», – добавила собеседница «Радио 1».
Целью акции она назвала обучение населения новой экологической модели поведения.

По словам Воробьёвой, вошедшие в десятку лидеров школьники получат смартфоны, умные часы, планшеты и подарочные сертификаты. Кроме того, как и все пользователи программы лояльности «РТ-Инвест», участники эко-акции смогут потратить заработанные баллы на покупку книг, одежды, пиццы, продуктов или на благотворительность.

А сданный ими пластик и алюминий отправлены на переработку. Из них сделают новые товары: бутылки, стройматериалы, одежду, мебель и многое другое.

Акцию с 15 сентября по 1 ноября проводили компания «РТ-Инвест», входящая в Госкорпорацию «Ростех», и Публично-правовая компания «Российский экологический оператор».

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#московская область
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Жителям Подмосковья предложили собрать лесных грибов к новогоднему столу
10 ноября 2023, 22:57

Фото: Комлесхоз МО

В подмосковных лесах в ноябре, пока не установится минусовая температура и не ляжет снег, можно собрать такой гриб, как опёнок зимний, или Flammulina velutipes. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Но и зимой можно набрать свежих грибов. Окончание сезона фламмулины – ранняя весна. Внешние признаки этого гриба – чёрная бархатная ножка, светлые пластинки и слизистая жёлтая шляпка. Растёт он на валежных лиственных деревьях», – отметили в Комлесхозе. 
Там предупредили о большом количестве похожих несъедобных и даже ядовитых грибов.
«Главное правило: не все жёлтое, что растет на бревне – зимний опёнок. Начинающим поклонникам зимних опят надо обязательно знать, что гимнопил не ядовит, но очень горький. А вот галерина очень ядовита. Но у неё не бывает бархатистой ножки. По этому признаку её и можно определить», – подчеркнули в ведомстве. 
Там призвали грибников быть внимательнее и не собирать грибы, вызывающие сомнения. 

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#подмосковье
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Илью Яшина* этапировали в СИЗО Смоленска
10 ноября 2023, 22:35

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* этапировали в смоленский следственный изолятор, об этом «ТАСС» сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
Напомним, 9 декабря 2022 года блогер и бывший глава округа Красносельский Илья Яшин* получил 8,5 лет лишения свободы по статье о «фейках». Он публично распространял ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на своем Ютуб-канале. Яшин* комментировал действия российских военных в Буче и высказал мнение, что военные из России убивают мирных украинцев. 

«Как мы сегодня выяснили, Яшина* этапировали из столичного изолятора в СИЗО №1 Смоленска. Мы предполагаем, что в скором времени его переведут оттуда в одну из исправительно-трудовых колоний Смоленской области», - прокомментировал ситуацию Бирюков.

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*Является иностранным агентом
#суд
#военные
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#фейки
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Сотрудников органов внутренних дел Дубны наградили за успехи в службе
10 ноября 2023, 21:30

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. Торжественная церемония прошла в КМЦ «Инициатива».
«Мы живём в непростое время, каждый день приносит новые вызовы и угрозы. Но сотрудники полиции стоят на защите главных ценностей нашего общества, жизни, здоровья и благополучия граждан. Поздравления принимали и действующие работники, и наши уважаемые ветераны – все, кто выбрал делом своей жизни службу в полиции», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Глава муниципалитета вручил почётные грамоты и благодарности отличившимся правоохранителям. Он пожелал им успехов в службе, семейных радостей, поменьше рутины и побольше приятных событий.
 
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#максим тихомиров
#дубна
#полиция
#награды
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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В Котельниках открыли новый корпус детсада «Маргаритка» на 350 дошкольников
10 ноября 2023, 21:19

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

В микрорайоне Котельников Парковый торжественно открыли новый корпус детского сада «Маргаритка». Он рассчитан на 350 воспитанников, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.
«Разнообразные игрушки, современное развивающее оборудование, цифровые обучающие комплексы – детсад обеспечен всем необходимым для работы с дошколятами. Для малышей созданы условия, которые позволят им качественно подготовиться к следующему этапу обучения. Это просторные яркие групповые и спальни, музыкальный и спортивный залы, пищеблок полного цикла и блок медицинский», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.
Он добавил, что для родителей организовали экскурсию по зданию садика, а для детей – анимационная программа и шоу мыльных пузырей.

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#подмосковье
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Минюст внёс в реестр иноагентов журналиста Шелина* и политика Малова*
10 ноября 2023, 21:06

Фото: iStock/Akintevs

Журналист Сергей Шелин (Колдобский)* и псковский политик Алексей Малов* признаны иностранными агентами, соответствующая информация опубликована на официальном сайте Минюста.
Студенческий журнал «Гроза»** и медиапроект «Кедр.медиа»** также признали СМИ, выполняющими функцию иностранного агента. 

Сергей Шелин* (настоящая фамилия - Колдобский) начал свою карьеру ещё в советское время, успев поработать редактором во многих питерских СМИ, а также ведущим на ТРК «Петербург». Является членом Санкт-Петербургского союза журналистов, а также членом Санкт-Петербургской академии журналистов. По информации Минюста РФ, он «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов».

Отмечается, что он также сотрудничал со СМИ, которое выполняет функцию иноагента и работал корреспондентом для иностранного СМИ.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ

*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
#иностранный агент
#минюст рф
#журналист
#политика
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Канада ввела санкции против шести компаний РФ, в том числе «РЕН ТВ» и «Известий»
10 ноября 2023, 20:19

Фото: iStock/Mihrzn

Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России, об этом сообщается в заявлении канадского МИД.
В числе прочих под канадские санкции попали российские средства массовой информации, такие как: «Известия», «Парламентская газета» и телеканал «РЕН ТВ».

Антироссийские санкции коснулись и физических лиц. Под них попали – бывший глава МИД РФ Игорь Иванов, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, российский политолог Дмитрий Суслов и певицу Жасмин (Сару Шор).

При этом, вчера директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин заявил, что в Евросоюзе осознали неэффективность антироссийских санкций, о чём уже неоднократно заявляли в РФ.

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#мгимо
#запад
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В Киргизии официально запретили менять отчество на матчество
Конституционный суд Киргизии запретил менять отчество на матчество
10 ноября 2023, 20:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Конституционный суд Киргизии отменил своё же, принятое ранее, решение и вновь запретил менять отчество на матчество, соответствующий документ опубликован на официальном сайте суда.
В июле 2023 года суд принял решение, согласно которому граждане Киргизии, достигшие 18-ти летнего возраста, при исключительных обстоятельствах, имеют право поменять своё отчество на матчество в официальных документах. 

Это решение вызвало массу общественного негатива и отрицания, в связи с чем, полгода спустя, Конституционный суд самостоятельно отменил своё же решение, вновь оставив в документах киргизов возможность носить исключительно отчество. 

«Данная позиция суда вызвала широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества в целом как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа», - сообщается в обнародованном судом документом.

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#традиции
#право
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Глава Дубны Тихомиров обсудил проблемы округа с сотрудниками компании «Каплекс»
10 ноября 2023, 19:55

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров встретился с сотрудниками компании по производству кабелей «Каплекс». Проектная мощность предприятия превышает 5 тыс км в месяц.
«В коллективе работают 47 человек. Рассказал о текущих делах и задачах на 2024 год, в том числе о крупных федеральных программах и президентских проектах, в которых Дубна участвует впервые. Много вопросов было по благоустройству. Среди работников – жители и правого, и левого берегов. Каждого интересовало, что будет выполнено в его районе и дворе», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.  
Другими темами стали проблемы ЖКХ, уличное освещение, ямочный ремонт, выделение земельных участков для многодетных семей, а события в культурной и спортивной жизни муниципалитета.   Тихомиров вручил почетные грамоты за добросовестный труд лучшим специалистам.
 
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На выставке «Россия» состоялась свадьба сотрудников космодрома Восточный
10 ноября 2023, 19:40

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

На международной выставке-форуме «Россия» прошла одна из самых необычных свадеб, которую организовали для сотрудников космодрома Восточный, об этом пишет «РИА Новости».
Как рассказали в агентстве, свадьба состоялась 10  ноября в павильоне «Космонавтика и авиация».

Браком сочетались сотрудники космодрома Восточный Алена Кузьмина и Александр Андрейченко. Отмечается, что даже в таких необычных условиях организаторы смогли соблюсти все особенности, присущие брачной церемонии. 

Это не последняя свадьба, которая состоится в рамках выставки «Россия». Совсем скоро проведут старообрядческую свадьбу для молодожёнов из Забайкальского края, а также традиционная якутская церемония.

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