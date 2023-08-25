Подмосковные школьники заняли второе место в командном первенстве России по шахматам

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В первенстве России по шахматам в 2023 году принимали участие 33 команды из 15 субъектов страны, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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