Подмосковные школьники заняли второе место в командном первенстве России по шахматам

Команда Гимназии им. Примакова заняла 2 место в командном первенстве России по шахматам под руководством Игоря Ягупова.





В первенстве России по шахматам в 2023 году принимали участие 33 команды из 15 субъектов страны, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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