Подмосковные спортсмены стали бронзовым призером Национального чемпионата

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Команда Подмосковья заняла третье место в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подмосковье на чемпионате представляла команда из 49 человек. Более 700 участников соревновались в 49 компетенциях.
Стоит отметить, что подмосковная команда приняла участие в 34 представленных категориях, среди которых адаптивная физкультура, гончарное дело, промышленная робототехника и столярное дело.
По итогам чемпионата в общей сложности Подмосковье завоевало 27 медалей из которых 6 золото, 11 серебра и 10 бронз. В общем медальном зачете команда стала бронзовым призером.
Стоит отметить, что подмосковные участники также были награждены дипломом за развитие компетенций в сфере креативной индустрии.
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Стоит отметить, что подмосковная команда приняла участие в 34 представленных категориях, среди которых адаптивная физкультура, гончарное дело, промышленная робототехника и столярное дело.
Стоит отметить, что подмосковные участники также были награждены дипломом за развитие компетенций в сфере креативной индустрии.
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Мира Полтева