Подмосковные студенты вышли в финал конкурса «Флагманы образования»

Фото: пресс-служба проекта «Флагманы образования»
Шесть студентов университетов Московской области участвуют в финале конкурса «Флагманы образования». Об этом сообщила пресс-служба проекта.
Финал конкурса проходит в городе Екатеринбург на базе Уральского государственного педагогического университета.
От Московской области прошли в финал 6 представителей подмосковных ВУЗов: Белова Альбина из «Государственного социально-гуманитарного университета», Габидуллина Аэлина из «Университета «Дубна», Исаков Никита, Рыжакова Полина и Обухова Анастасия из «Государственного гуманитарно-технологического университета» и Прохина Елизавета из «Губернского колледжа».
Стоит отметить, что в рамках финала ребята смогут заявить о себе в профессиональном сообществе, проверить свои знания и компетенции, а также повысить квалификацию, пройти образовательные программы. Кроме этого участники получат приятные подарки от партнеров проекта.
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От Московской области прошли в финал 6 представителей подмосковных ВУЗов: Белова Альбина из «Государственного социально-гуманитарного университета», Габидуллина Аэлина из «Университета «Дубна», Исаков Никита, Рыжакова Полина и Обухова Анастасия из «Государственного гуманитарно-технологического университета» и Прохина Елизавета из «Губернского колледжа».
«C помощью проекта «Флагманы образования» президентская платформа «Россия – страна возможностей» открывает для студентов больше перспектив для карьерного и профессионального развития. Проект нацелен на вовлечение в педагогические профессии, поддержку учащихся вузов и колледжей, которые планируют работать в системе образования<…>», – поделился первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
Стоит отметить, что в рамках финала ребята смогут заявить о себе в профессиональном сообществе, проверить свои знания и компетенции, а также повысить квалификацию, пройти образовательные программы. Кроме этого участники получат приятные подарки от партнеров проекта.
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Мира Полтева