Подмосковные студенты заняли 14 призовых мест на слёте студотрядов ЦФО

Фото: МИСК МО
Студенты из Подмосковья заняли призовые места со слёта студотрядов Центрального федерального округа, который проходил в Тамбове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
На слёте встретились более 400 членов российских студенческих отрядов из 18 регионов округа. Московскую область представляли 37 студентов из семи учебных заведений региона.
Она напомнила, что движение студотрядов начало работу в 2020 году. За это время его численность превысила 3 тыс активистов. Они работают на региональных и всероссийских трудовых объектах.
Впервые представители Подмосковья участвовали в конкурсе строительных отрядов и заняли третье место. Также Московское областное региональное отделение заняло второе место в номинации «Горничные», первое место в номинации «Официант», второе – в номинации «Поварское дело» и третье место в номинации «Бармен», а также в других личных зачётах.
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«Они боролись за право стать лучшими в конкурсах профессионального мастерства среди педагогического, сервисного, строительного направлений и отрядов проводников. По итогам наши ребята заняли 14 призовых мест, то есть в два раза больше, чем в прошлом году», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе
Впервые представители Подмосковья участвовали в конкурсе строительных отрядов и заняли третье место. Также Московское областное региональное отделение заняло второе место в номинации «Горничные», первое место в номинации «Официант», второе – в номинации «Поварское дело» и третье место в номинации «Бармен», а также в других личных зачётах.
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Лора Луганская