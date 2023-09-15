Подмосковные цифровые МФЦ с начала года предоставили 1 млн услуг

Фото: Мингосуправления, ИТ и связи МО
Жители Подмосковья за 8,5 месяцев текущего года получили в цифровых МФЦ более 1 млн онлайн-услуг. Этот показатель на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года, в два раза больше, чем за весь 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи региона.
В цифровых зонах открыто 813 рабочих мест, установлены современное оборудование и удобная мебель. Консультанты помогают с заполнением заявления и рассказывают, как пользоваться региональным и федеральным порталами госуслуг.
Компьютеры общего доступа есть в центрах «Мои документы», в отдельных помещениях и в библиотеках. Еженедельно за онлайн-услугами через цифровые МФЦ обращаются около 30 тыс раз.
По данным министерства, самые востребованные услуги в смарт-центрах – получение выписки из домовой книги, выдача социальной карты жителя Подмосковья и предоставление субсидии на оплату ЖКУ.
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Компьютеры общего доступа есть в центрах «Мои документы», в отдельных помещениях и в библиотеках. Еженедельно за онлайн-услугами через цифровые МФЦ обращаются около 30 тыс раз.
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Предоставление биометрических данных - насколько это безопасно?
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Лора Луганская