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Подмосковные цифровые МФЦ с начала года предоставили 1 млн услуг

15 сентября 2023, 19:46
Фото: Мингосуправления, ИТ и связи МО

Фото: Мингосуправления, ИТ и связи МО

Жители Подмосковья за 8,5 месяцев текущего года получили в цифровых МФЦ более 1 млн онлайн-услуг. Этот показатель на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года, в два раза больше, чем за весь 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи региона.
В цифровых зонах открыто 813 рабочих мест, установлены современное оборудование и удобная мебель. Консультанты помогают с заполнением заявления и рассказывают, как пользоваться региональным и федеральным порталами госуслуг.

Компьютеры общего доступа есть в центрах «Мои документы», в отдельных помещениях и в библиотеках. Еженедельно за онлайн-услугами через цифровые МФЦ обращаются около 30 тыс раз.


По данным министерства, самые востребованные услуги в смарт-центрах – получение выписки из домовой книги, выдача социальной карты жителя Подмосковья и предоставление субсидии на оплату ЖКУ.

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Более 27 тыс услуг оказано в цифровых МФЦ Подмосковья на этой неделе




#цифровизация
#мфц
#услуги
#подмосковье
#московская область
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В 30 парках Подмосковья завершился проект «Общественный огород»
15 сентября 2023, 19:38

Фото: Минкульт МО

В Московской области завершился проект «Общественный огород», в рамках которого посетители подмосковных парков могли вырастить зелень, овощи, ягоды и цветы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство культуры и туризма Подмосковья.
Участники проекта изучили природоведение вместе с детьми, обменялись опытом с единомышленниками и собрали урожай.
 
«Общественный огород» – уникальный проект, позволяющий создать собственный мини-огород в 30 парках Подмосковья. Сбор урожая начался с середины августа. 
 
Так, в Парке культуры и отдыха в Павлово-Посадском городском округе выросли кабачки, несколько килограммов огурцов, дыни, арбуз, подсолнечник, фасоль, морковь и многое другое. После подведения результатов прошёл кулинарный мастер-класс. Гости парка попробовали оладьи из кабачков, котлеты из капусты, моркови и фруктовые пироги.

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#минкульт мо
#парк
#огород
#подмосковье
#московская область
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Рекультивация полигона «Ядрово» вышла на финишный этап
15 сентября 2023, 19:15

Фото: МинЖКХ МО

На полигоне «Ядрово» стартовал третий этап рекультивации, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области. Работы проходят по утверждённому проекту и под контролем Общественного совета, состоящего из жителей Волоколамска.
Работы по рекультивации выполнены на 77%. В ходе двух предыдущих этапов на Северном теле полигона были смонтированы очистные сооружения фильтрата и ливневых вод, дополнительная высокотемпературная факельная установка по утилизации свалочного газа. 
 
На завершающем этапе будут созданы защитный экран, а также дополнительная система дегазации для сбора свалочного газа с откосов тела на Южном теле. Параллельно проводятся работы по прокладке инженерных коммуникаций, благоустройство Южного и Северного тел.
 
Свалка на месте полигона появилась в 1979 году. 30 лет на неё свозили мусор из окрестных населенных пунктов. В 2008 году на месте свалки создали крупный полигон твёрдых бытовых отходов «Ядрово» площадью более 100 тыс кв м.
 
Полигон был закрыт в 2020 году и больше не принимает отходы. К рекультивации привлечены десятки специалистов, задействовано около 20 единиц спецтехники.
 
Площадь полигона – 30,3 га, а объём накопившихся отходов – 1 млн куб м. Рекультивацию планируют завершить в конце года. Это станет долгожданным событием для 18 тыс человек.
 
Полигон ТБО «Ядрово» включён в федеральный проект «Чистая страна». Цель проекта – очистить Россию от мусора и свалок, которые накапливались последние полвека.

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#рекультивация
#экология
#подмосковье
#московская область
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На станции МЦД-4 Железнодорожная установили копию первого российского паровоза
15 сентября 2023, 18:50

Фото: Людмила Михалёва

На станции Железнодорожная четвёртого Московского центрального диаметра установили макет первого российского паровоза. В 1833 году его построили крепостные изобретатели – самоучки Ефим и Мирон Черепановы. Отец и сын работали на Выйском заводе, и паровоз был нужен для перевозки руды.
Макет в натуральную величину установлен в центре зала. Его по оригинальным чертежам выполнили железнодорожники депо Узловая Тульской области. 
 
Над макетом работала команда из 11 мастеров – кузнецов, токарей, фрезеровщиков и электромонтёров. Их фамилии можно найти на памятной доске, вмонтированной в корпус паровоза. 
«К созданию макета паровоза Черепановых мы приступили в феврале. Сделали чертёж, провели расчёты, организовали закупку материалов и начали работу. Это не первый макет, изготовленный сотрудниками депо, но в этот раз мы впервые конструировали его в натуральную величину», – рассказал главный инженер сервисного локомотивного депо «Узловая» Сергей Мельников
Экспонат состоит из цилиндрического котла, двух паровых цилиндров и тендера для перевозки дров и воды. Он изготовлен из лиственницы, пропитанной яхтным лаком. 
 
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#транспорт
#мцд-4
#железнодорожный
#подмосковье
#московская область
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Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-24» и новым экипажем МКС стартовала с Байконура
15 сентября 2023, 18:46

Фото: iStock/dima_zel

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-24» и новым экипажем МКС, который включает четвертого специального корреспондента ТАСС, стартовала с Байконура. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что примерно через 9 минут корабль будет выведен на орбиту. В составе экипажа корабля отправятся к Международной космической станции заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который станет четвертым специальным корреспондентом ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара.

Отмечается, что О’Хара вернется на Землю весной 2024 года, а Кононенко и Чуба — в сентябре 2024 года.

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#космос
#ракета
#космонавт
#мкс
#грузовик
#россия
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Собянин рассказал о планах открыть магазины «Сделано в Москве»
15 сентября 2023, 18:43

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Мэр города Москва Сергей Собянин рассказал, что в столице планируется открытие магазинов «Сделано в Москве».
По словам Собянина, более 3 тысяч брендов стали за год участниками программы «Сделано в Москве». Глава города также напомнил, что компании столицы представлены на платформе «сделановмоскве.рф». Об этом он сообщил в личном телеграм-канале.

«Главная задача обновленной программы — продвижение локальных брендов, расширение рынка сбыта. Мы оказываем производителям самую разную поддержку — от рекламы до выставок», — написал мэр.
Он также рассказал, что за 2023 год онлайн-магазин посетило более двух миллионов покупателей. В ближайшее будущее Сергей Собянин планирует открыть физические точки продажи «Сделано в Москве».

Московский глава также добавил, что любые бизнесмены могут стать участниками программы, в том числе самозанятые. 

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#онлайн
#мэр
#рф
#москва
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Воробьёв продлил полномочия Забраловой в Совете Федерации
15 сентября 2023, 18:36

Фото: Фотобанк МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сохранил за сенатором Ольгой Забраловой место в Совете Федерации. Об этом говорится в постановлении главы региона, опубликованном на сайте регионального правительства.
Постановление вступает в силу 15 сентября.
 
Забралова представляет интересы Подмосковья в верхней палате парламента с мая 2021 года. До этого она работала в правительстве региона.
 
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#подмосковье
#московская область
#совет федерации
#губернатор
#андрей воробьёв
#ольга забралова
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Ремонт подъездных дорог к подмосковным СНТ планируют завершить в октябре
15 сентября 2023, 18:23

Фото: Минтранс МО

Ремонт подъездных дорог к дачным и садовым товариществам Подмосковья планируется полностью завершить в октябре. В регионе уже обновлено шесть таких дорог общей протяжённостью более 6,4 км, сообщили в региональном Минтрансе.
Работы завершены на подъездных дорогах в Щёлковое, Мытищах, Клину, Дмитрове и Наро-Фоминске. На шести объектах в Домодедове, Сергиевом Посаде, Богородском, Талдоме и Дмитрове ремонт продолжается.
 
Всего для комфорта жителей Подмосковья в этом году отремонтируют 13 подъездных дорог к 53 СНТ. Их суммарная протяжённость превысит 19 км. 
 
В министерстве напомнили, что программа ремонта дорог к садоводческим и дачным товариществам была запущена в Московской области в 2018 году.

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#минтранс мо
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#снт
#подмосковье
#московская область
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Захарова заявила о неприемлемой ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США
Захарова: доклад HRW показывает «ужасающую картину» с правами человека в США
15 сентября 2023, 17:54

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад правозащитной организации Human Rights Watch о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США раскрывает «ужасающую картину» истинного положения дел с правами человека в США. Слова Захаровой опубликованы на официальном сайте ведомства.
«Наши оценки созвучны с выводами доклада «Хьюман райтс уотч», где также раскрыта ужасающая картина истинного положения дел с правами человека в государстве, называнием себя «образцом демократии»», — пояснила Захарова.

В МИД РФ напомнили о том, что США — это единственный член ООН, который не ратифицировал Конвенцию о правах ребенка. Захарова добавила, что в США существуют вопиющие факты, которые подтверждают нарушение прав несовершеннолетних.

По мнению официального представителя МИД РФ, Вашингтон «цинично использует детскую проблематику для дискредитации других стран».

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Фигуристку Дробязко лишили литовского гражданства за выступление в России
15 сентября 2023, 17:50

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, сообщает ELTA со ссылкой на советника президента Ридаса Ясюлёниса.
Дробязко родилась в Москве, в СССР, а гражданство Литвы получила в 1993 году, в качестве исключения «за заслуги перед литовским спортом и популяризацию имени страны»«за заслуги перед литовским спортом и популяризацию имени страны».
«Да, президент сегодня подписал декрет», - прокомментировал ситуацию Ясюлёнис.

Вчера Дробязко прокомментировала решение литовского сейма лишить ее гражданства. Она заявила, что если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство.

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