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Подмосковные учителя уже начали готовиться к началу учебного года

22 августа 2023, 12:38

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей воробьёв рассказал, что учителя региона начали подготовку к 1 сентября.
В Правительстве Московской области проходит Форум педагогов Подмосковья.
«Абсолютное большинство команд, учителей начало подготовку к новому учебному году. Сегодняшняя встреча традиционная, очень добрая, очень важная и, по сути, дает профессиональный старт учебному году. Проходит она в августе по всем известным причинам», – сказал Андрей Воробьёв.

Также, губернатор вспомнил об успехах учеников подмосковных школ на государственных экзаменах и олимпиадах, за что выразил благодарность педагогам.

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#встреча
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Губернатор Подмосковья Воробьёв поблагодарил команду в сфере образования за достойные результаты
22 августа 2023, 13:21

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Правительстве Московской области проходит Форум педагогов Подмосковья, на котором губернатор региона Андрей Воробьёв отметил высокие результаты команды, работающей в сфере образования, в прошлом учебном году.
«Прежде всего, хотел поблагодарить всю нашу большую команду, именно команду, за достойные результаты прошедшего учебного года. Также я считаю, что очень важно, когда школа, директор, команда активно вовлекает в процесс обучения, воспитания родителей. Здорово, что все больше и больше школ, широкая география наших учебных заведений, которые действуют вместе с родителями, вместе с учениками», – выразил слова благодарности Андрей Воробьёв в ходе педагогического форума.
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Подмосковные учителя уже начали готовиться к началу учебного года.

Педагогический форум направлен на достижение высоких результатов.

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#учителя
#андрей воробьёв
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Педагогический форум направлен на достижение высоких результатов
22 августа 2023, 13:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Правительстве Московской области проходит Форум педагогов Подмосковья.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что встречи учителей на педагогическом форуме направлены на достижение новых высоких результатов в следующем учебном ​году. 

«Как правило, педагогическая встреча, собрание, общение, скорее, направлены на то, чтобы в следующем периоде добиться таких же высоких результатов», – сказал Воробьев на форуме педагогов Подмосковья.
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#конференция
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В Подмосковье отметили лучшие школы региона
22 августа 2023, 12:55

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Правительстве Московской области проходит Форум педагогов Подмосковья.
В ходе ежегодного Форума педагогов Подмосковья губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил лучшие образовательные учреждения региона.

Лидерами в сфере образования стали Физтех-лицей им. П.Л. Капицы и областная гимназия имени Е.М. Примакова. Следом идут лицей №5 в Долгопрудном, Дмитровская гимназия «Логос» и Балашихинский лицей.

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#губернатор
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#учителя
#лицей
#андрей воробьёв
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Дачникам рассказали о главной угрозе для огородов, от которой почти невозможно избавиться
Испанские слизни атаковали огороды в московском регионе
22 августа 2023, 12:44

Фото: iStock/SbytovaMN

Биолог и агроном Михаил Воробьёв рассказал, что огороды московского региона атаковали испанские слизни, которых крайне сложно вывести. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Воробьёва, слизней могли завезти в регион вместе с посадочными материалами. Избавиться от слизней крайне тяжело, так как у них нет естественных врагов в природе, они обладают хорошей морозостойкостью.

«Они практически всеядны, тем самым они представляют угрозу. Если у них нет врагов и питаются они всем подряд, и морозы им не страшны, то они размножаются в геометрической прогрессии», — цитирует Воробьёва Царьград.

Эксперт считает, что бороться с паразитами можно только механическим путем: собирать и давить.

Напомним, ранее жителей Ленинского городского округа начали терроризировать неопознанные насекомые. В Видновскую городскую больницу с жалобами на болезненные укусы уже обратились более 20 человек

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#морозы
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Подмосковные педагоги изучают новые образовательные стандарты
22 августа 2023, 12:20

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Подмосковные учителя проходят курс обучения в Академии социального управления Московской области проходят «Введение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект».

Образовательный курс проводят руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, педагогические работники Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Курс разработали на основе материалов Академии министерства просвещения России для совершенствования профессиональных компетенций педагогов.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#педагог
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В России предложили ввести должность школьного омбудсмена
22 августа 2023, 12:12

Фото: iStock/Drazen Zigic

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить целесообразность создания и внедрения должности школьного омбудсмена. Об этом сообщает RT.
Ветров считает, что учащиеся, родители и преподаватели часто нуждаются в общественном арбитре, который мог бы стать звеном, решающим конфликтные ситуации до момента становления их предметом правового или судебного разбирательства.

«Мы часто становимся свидетелями и даже участниками различных резонансных происшествий и конфликтов, которые происходят в школьной среде», — приводит слова Ветрова RT.

Ветров подчеркнул, что это поможет сделать российское образование бесконфликтным, а также будет способствовать нахождению понимания между сторонами конфликта.

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#образование
#родители
#депутат
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Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке в регионе
22 августа 2023, 11:59

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Комитет лесного хозяйства Московской области передает, что 22, 23 и 24 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируется повышенная пожарная опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области был зафиксирован 1 пожар на площади 0,02 га на территории Клинского лесничества в городском округе Солнечногорск, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Для оперативного тушения пожара было задействовано: 3 единицы техники и 8 человек личного состава.Пожар удалось ликвидировать в день обнаружения.

Во вторник, 22 августа на большей части территории подмосковного региона ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — I класс пожарной опасности.

В среду, 23 августа на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском лесничестве — II класс.

В четверг, 24 августа на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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Небольшую оплату труда назвали самой популярной проблемой среди ищущих подработку
22 августа 2023, 11:49

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование, по результатам которого выяснилось, что самая популярная проблема при поиске подработки — это небольшая оплата труда. Такого мнения придерживаются 27% респондентов. Об этом сообщает RT.
Всего в опросе приняли участие порядка 3,5 тысяч опрошенных старше 18 лет.

Отмечается, что 25% опрошенных заявили, что не могут найти подработку рядом с домом.  21% опрошенных отметили, что в их регионе мало вакансий для подработки.

«Примерно 20% участников опроса сталкивались с мошенниками, столько же россиян (20%) отметили, что им сложно найти подработку по своей специальности», — приводит данные специалистов RT.

По информации аналитиков, 15% опрошенных имеют трудности при совмещении работы или учёбы с подработкой. 11% респондентов не знают, какие вакансии могут подойти им лучше всего.

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Химик Дорохов: дешёвые канцтовары могут быть опасны для здоровья школьников
22 августа 2023, 11:30

Фото: iStock/artisteer

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что при выборе канцтоваров для детей важно обращать внимание не только на их внешний вид, но и на качество. Об этом пишет RT.
Дорохов подчеркнул, что во многих ручках и карандашах низкого качества может содержаться фенол и формальдегид.

«Кроме того, вредные вещества могут накапливаться в организме, приводя к поражению внутренних органов», — цитирует Дорохова RT.

Химик отметил, что для детей следует брать фломастеры на основе спиртовых растворителей. Флуоресцентные маркеры содержат химические вещества, которые понижают детский иммунитет. По мнению эксперта, если канцтовары обладают резким химическим запахом, то верный признак опасной продукции. 

Дорохов советует покупать канцтовары только в проверенных и сертифицированных магазинах.

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#школьники
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