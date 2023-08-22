Подмосковные учителя уже начали готовиться к началу учебного года.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Абсолютное большинство команд, учителей начало подготовку к новому учебному году. Сегодняшняя встреча традиционная, очень добрая, очень важная и, по сути, дает профессиональный старт учебному году. Проходит она в августе по всем известным причинам», – сказал Андрей Воробьёв.
Читайте также:
Воробьёв доложил Путину о планах открыть в Подмосковье 30 школ и 25 детсадов.
Подмосковные правоохранители обеспечат безопасность на школьных линейках 1 сентября.
В Подмосковье к 1 сентября приняли 95% образовательных организаций.