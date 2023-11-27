Подмосковные уличные аттракционы завершили работу до весны

Фото: Минэкологии МО
В Подмосковье завершилась консервация уличных аттракционов до весны. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Владельцы многих аттракционов уже перевели свою технику в нерабочее состояние на зимний период - в так называемую консервацию. Многие карусели укрыты брезентом, а в мастерских стартовали работы по ремонту или замене основных частей и деталей», – привели в пресс-службе слова главы ведомства Тихона Фирсова.По его словам, проверки аттракционов продолжатся и зимой.
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Лора Луганская