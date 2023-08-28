Подмосковные ветеринары ликвидировали условный очаг африканской чумы свиней

Фото: Минсельхозпрод МО
В Московской области провели масштабные учения по ликвидации очага африканской чумы свиней. Об этом рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
Ветеринары вместе с представителями других служб и ведомств отрабатывали взаимодействие на случай вспышки особо опасного заболевания в Талдомском городском округе.
Согласно легенде, в Талдомскую ветеринарную станцию поступил звонок от владельца крестьянско-фермерского хозяйства о падеже свиней. Специалистам нужно было быстро выявить причину, устранить очаг заболевания и не допустить его распространения.
Ветеринары провели осмотр скота, взяли пробы биоматериал и направили в условный очаг заболевания колонну спецтехники для дезинфекции. В результате принятых мер условная вспышка африканской чумы свиней была успешно ликвидирована.
Как отметил замминистра, Госветслужба региона постоянно следит за эпизоотической обстановкой в Подмосковье, проводит профилактические мероприятия.
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«Эпизоотическая ситуация по африканской чуме в регионе остаётся стабильной. Но при возникновении реального очага заболевания действия специалистов должны быть максимально чёткими и оперативными. Учения помогают выявить проблемные места, выстроить эффективный сценарий взаимодействия всех служб», – сказал Воскресенский.
Ветеринары провели осмотр скота, взяли пробы биоматериал и направили в условный очаг заболевания колонну спецтехники для дезинфекции. В результате принятых мер условная вспышка африканской чумы свиней была успешно ликвидирована.
Как отметил замминистра, Госветслужба региона постоянно следит за эпизоотической обстановкой в Подмосковье, проводит профилактические мероприятия.
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Лора Луганская