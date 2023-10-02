Подмосковные ветеринары раскрыли опасность кормления ежей и белок с рук

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Ежи и белки могут переносить опасные заболевания, поэтому их не стоит кормить с рук. Как сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода, об этом предупредили специалисты подмосковной Госветслужбы.
«Через укус человеку передаются такие инфекционные заболевания, как лептоспироз и туляремия. Лептоспироз поражает капилляры, печень, почки и мышцы. Заболевания протекает с сильной интоксикацией и лихорадкой. Более половины случаев проходит в тяжёлой форме и требует медицинского вмешательства. Туляремия поражает кожу, слизистые оболочки, лёгкие, кишечник, глаза и лимфатические узлы. Возникают апатия, тошнота и ломота в теле», – говорится в сообщении.В иглах ежей могут обитать клещи, которые являются переносчиками энцефалита, боррелиоза и эрлихиоза. Также, уколовшись, можно заразиться грибковой инфекцией, трихофитией и сальмонеллёзом. Помимо этого, животные могут быть заражены паразитами.
Ежи и белки опасны и для домашних животных. Они могут передавать не только клещей, но и блох.
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Лора Луганская