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Подмосковные ветеринары раскрыли опасность кормления ежей и белок с рук

02 октября 2023, 15:25
Фото: Istockphoto / arfo

Фото: Istockphoto / arfo

Ежи и белки могут переносить опасные заболевания, поэтому их не стоит кормить с рук. Как сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода, об этом предупредили специалисты подмосковной Госветслужбы.
«Через укус человеку передаются такие инфекционные заболевания, как лептоспироз и туляремия. Лептоспироз поражает капилляры, печень, почки и мышцы. Заболевания протекает с сильной интоксикацией и лихорадкой. Более половины случаев проходит в тяжёлой форме и требует медицинского вмешательства. Туляремия поражает кожу, слизистые оболочки, лёгкие, кишечник, глаза и лимфатические узлы. Возникают апатия, тошнота и ломота в теле», – говорится в сообщении.
В иглах ежей могут обитать клещи, которые являются переносчиками энцефалита, боррелиоза и эрлихиоза. Также, уколовшись, можно заразиться грибковой инфекцией, трихофитией и сальмонеллёзом. Помимо этого, животные могут быть заражены паразитами.


Если избежать укуса белки или ежа всё же не удалось, нужно как можно быстрее промыть рану с мылом, а затем обратиться в ближайшее медучреждение или травмпункт.

Ежи и белки опасны и для домашних животных. Они могут передавать не только клещей, но и блох.

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#московская область
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Первые 70 семей дольщиков подольского ЖК «Шепчинки» получили ключи от квартир
02 октября 2023, 15:46

Фото: Минжилполитики МО

Дольщики ЖК «Шепчинки» на улице Ватутина в городском округе Подольск начали получать ключи от долгожданных квартир. Новосёлами станут 70 семей. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области, которое ввело многоквартирный дом в эксплуатацию.
Первоначальной застройщик ООО «РПК» должен был закончить строительство и передать квартиры дольщикам в 2013 году. Однако из-за финансовых проблем строительство замедлилось, а в 2019-м совсем остановилось.
 
В 2021 году Фонд развития территорий решил завершить строительство двух домов ЖК «Шепчинки» на улицах Пионерской и Ватутина. Права на дострой были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

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#московская область
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В Можайске состоялись тактико-специальные учения с участием Росгвардии
02 октября 2023, 15:38

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа

В Можайском городком округе прошла межведомственная подготовка сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области, полиции, ФСБ, ФСО, МЧС совместно с органами исполнительной власти. Об этом сообщила администрация Можайского городского округа.
Во время учений отрабатывался кейс «проникновение злоумышленника на территорию военной части».  Сотрудники силовых и экстренных служб оцепили территорию и обезвредили террориста. После успешной операции кинологи со служебными собаками проверили военную часть на наличие взрывоопасных веществ.

Также были отработан вопрос межведомственного реагирования государственных и правоохранительных органов при получении информации об угрозе совершения террористического акта на военном объекте.

Стоит отметить, что сотрудники «Булат», ОМОН «Русич» и вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области также приняли участие в учениях.

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#росгвардия
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Подмосковному омбудсмену Фаевской с начала года поступило 163 обращения от пенсионеров
02 октября 2023, 15:33

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила жителей Подмосковья с Международным днём пожилого человека. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Ко мне обращаются пенсионеры с просьбой помочь решить самые разные вопросы, например, по выплатам, по медицинской помощи, по предоставлению бесплатных лекарств. Все обращения пожилых людей находятся на особом контроле», – сказала Фаевская
По её словам, за восемь месяцев 2023 года от пенсионеров Московской области поступило 163 обращения. Большинство касалось права на жильё, социальное обеспечение, доступности и качества получения медицинской помощи, лекарственного обеспечения.

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#московская область
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В Подмосковье разработан единый стандарт организации поликлиник
02 октября 2023, 15:20

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На территории Московской области были разработаны единые требования к условиям организации поликлиник и стационаров.
«Мы разработали стандарт поликлиник и в прошлом году утвердили стандарт стационаров», — рассказала Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Основной целью введения стандарта стало повышение организации работы медицинских учреждений, создание комфортной среды при организации медицинской помощи, а также единого бренда и положительного образа медицинских организаций.

Кроме того, стандарт даёт возможность ускорить и сократить срок проектирования медучереждений при ремонте.

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В Подмосковье отремонтируют 74 объекта здравоохранения до конца 2023 года.

На модернизацию объектов здравоохранения выделено 14,5 млрд рублей.

В Подмосковье есть большой запрос на модернизацию системы здравоохранения.
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#капитальный ремонт
#андрей воробьёв
#губернатор
#здравоохранение
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Участники проекта «Активное долголетие» отметили День бабушек и дедушек
02 октября 2023, 15:04

Фото: Минсоцразвития МО

Участники проекта «Активное долголетие» из всех городских округов региона отметили в Красногорске День бабушек и дедушек. Главной площадкой празднования стало мероприятие «Живём ярко» в Доме культуры «Подмосковье», сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Активное долголетие» – это 64 современных клуба с пространством для творчества и досуга. Для более чем 260 тыс участников предусмотрены свыше 30 активностей и занятий спортом, 87 экскурсионных маршрутов по всему Подмосковью. Поздравляю наших подмосковных бабушек и дедушек с праздником», – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева
Для гостей мероприятия подготовили выступление сводного хора с участием тысячи долголетов. На площади у дома культуры представили мастер-классы, ярмарки, выставки и фотозоны. 
 
Масштабное празднование проходило в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». 
 
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В Подмосковье отремонтируют 74 объекта здравоохранения до конца 2023 года
02 октября 2023, 14:55

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Всего в этом году ремонт проходит в 218 медицинских учреждениях Подмосковья.
Специалисты проводят капитальных ремонт в медицинских учреждениях по единому стандарту — это установка HPL панелей, покрытие пола, фасады, потолки, двери, стены и светильники, размещение раковин и санузлов и многое другое — всё выполняется в едином решении.

Так, например, по текущему ремонту была отремонтирована и открыта поликлиника на улице Институтская в посёлке Нахабино, детская поликлиника в Ивантеевке, поликлиника в городе Верея.

В работе по капитальному ремонту на сегодняшний день находится поликлиника в Егорьевске, открытие планируется в октябре этого года, Подольская областная клиническая больница откроется в ноябре текущего года, также как и запланировано открытие Королёвской городской больницы — в ноябре этого года.
«В этом году мы делаем в 116 объектах текущий ремонт, 74 объектов мы закончим в этом году», — рассказала Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
В общей сложности в 2023 году ремонтные работы проведут в 18 амбулаториях, 12 станциях медицинской помощи, 26 поликлиниках, 7 стационарах и 11 ФАПах.

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В больницы Подмосковья поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга в 2023 году.
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#совещание
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В Подмосковье началось голосование по созданию тротуаров на региональных дорогах
02 октября 2023, 14:45

Фото: Минтранс МО

На подмосковном портале «Добродел» стартовал сбор предложений по включению тротуаров вдоль региональных дорог в план строительства на будущий год. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
На голосование выставлено 167 участков, отобранных после рассмотрения обращений граждан и предложений от профильных ведомств. 25% от общей программы строительства новых тротуаров, получившие наибольшую поддержку от жителей, включат в программу строительства на 2024 год.
 
Принять участие в голосовании каждый житель Московской области, зарегистрированный на портале госуслуг, может по ссылке. Один пользователь имеет право предложить лишь одну дорогу для строительства тротуара, выбрав её на карте. 
 
По желанию можно приложить фотографию, оставить комментарии или поделиться своим мнением о любой другой дороге, а также поддержать комментарии других участников.
 
Голосование продлится до 31 октября.

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#московская область
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Прощание с бывшим главой свердловского ГУВД состоится в Храме-на-Крови
02 октября 2023, 14:29

Фото: istock/SergeyPankratov

Прощание с экс-главой ГУВД Свердловской области генерал-лейтенантом милиции в отставке Владимиром Воротниковым состоится 4 октября в Храме-на-Крови.
Церемония прощания начнется в 10:00. После гражданской панихиды и церемонии отпевания траурный кортеж отправится на Широкореченское кладбище Екатеринбурга. Там пройдут похороны.
 
«В последний путь генерала Воротникова проводят со всеми воинскими почестями, как и положено, с оркестром и под троекратный оружейный салют»,— сказал полковник Валерий Горелых.
Генерал-лейтенант Владимир Воротников служил в органах внутренних дел с 1970 года. Он был первым заместителем начальника УВД, а потом занял должность начальника областного УВД. После 1997 года возглавлял Главное паспортно-визовое управление МВД РФ, а в октябре 2001 года указом президента РФ назначен на пост начальника ГУВД Свердловской области. На пенсии Воротников был с 2006 года.

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#новости
#россия
#прощание
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На модернизацию объектов здравоохранения выделено 14,5 млрд рублей
02 октября 2023, 14:27

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Благодаря выделенным средствам, специалисты проведут ремонт объектов здравоохранения, расположенных на территории Московской области.
«Программа ремонта 2023 года включает в себя 218 объектов, из которых 150 — вводных. Обращаю внимание, что капитальный ремонт — 51 объект, из которых 25 вводных», — рассказала Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Специалисты каждый год проводят ремонт в порядка 100 объектах здравоохранения Подмосковья. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что на территории региона существует большой запрос на модернизацию здравоохранения.

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Андрей Воробьёв заявил, что нужно больше поддерживать врачей.

В больницы Подмосковья поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга в 2023 году.

Ещё 16 новых машин скорой помощи уже на следующей неделе выйдут на линию.
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