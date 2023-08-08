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Подмосковные ветеринары собрали самые необычные кошачьи клички

08 августа 2023, 16:49

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковная Госветслужба назвала ко Всемирному дню кошек самые необычные клички и породы домашних кошек в регионе. Топ-6 содержит такие имена, как Револьера, Ми-муся, Масдам, Драгалик, Шнапс и Анотаблекс, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Часто хозяева дают пушистым питомцам имена героев фантастических книг и фильмов. Например, в Подмосковье живут кот Гендальф и кошка Цири. Встречаются и тройные имена: Киса Шина Мура, Барсик Мурмырыч Южный.

Иногда владельцы животных выбирают необычные породы. Так, в Подмосковье в качестве домашних питомцев содержат сингапурских, бурманских, норвежских лесных кошек, а также манчкинов.


Ветеринары напомнили, что питомца не обязательно покупать. Можно взять кошку из подмосковного приюта. Найти их можно по ссылке.

Всемирный день кошек ежегодно отмечают 8 августа. В этом году к нему присоединятся десятки стран.

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#московская область
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Специалисты Госветслужбы Подмосковья спасли краснокнижную птицу
08 августа 2023, 16:48

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Необычную птицу обнаружил житель Дубны на своём участке.

Житель Дубны передал птицу специалистам Госветслужбы Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалистами было определено, что эта птица является представителем вида козодой обыкновенный и занесена в Красную книгу Москвы. 

«Ветеринарные специалисты провели рентген-диагностику и выявили, что у птицы подбито крыло. Сейчас она находится в стационаре под наблюдением врачей», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. 

Специалисты начнут лечение пернатой, после чего она будет выпущена в естественную среду обитания. На данный момент птице необходимо окрепнуть и набраться сил. 

Представители козодоев гнездятся в России, а на зимовку улетают в страны Африканского континента.

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Ктыри, журчалки и другие – в Подмосковье обитают более 5 тыс видов животных.
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#сергей воскресенский
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Россиянам рассказали, как просто и бесплатно поздравить питомца во Всемирный день кошек
Врач Чернышова не рекомендовала поздравлять кошку непривычными лакомствами и игрушками
08 августа 2023, 16:33

Фото: istockphoto.com/Alena Iagupa

Главный ветеринарный врач ветклиники в Подмосковье Валентина Чернышова заявила, что поздравить своего питомца со Всемирным днем кошек так, чтобы он остался доволен, можно и без непривычных лакомств и небезопасных игрушек, проведя день со своим любимцем.
«Лучше, чтобы владелец провёл со своим животным время, поиграл с ним в игрушки, погладил его, полежал с ним на диване. Это доставит наибольшее счастье для животного. Если котик приучен к шлейке, здорово будет сходить с ним погулять, показать природу», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Чернышова.

Она добавила, что если уж и дарить кошке игрушки или еду, то необходимо следить за их безопасностью, поскольку игрушка может ранить питомца, а лакомство – навредить пищеварительной системе.

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#кошки
#праздник
#общество
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Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, поселилась в рязанской деревне
Экс-глава МИД Австрии на лето поселилась в рязанской деревне Петрушово
08 августа 2023, 16:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, получившая известность после танца с президентом России Владимиром Путиным на ее свадьбе, поселилась в рязанской деревне. Об этом сообщает издание Vidsboku.
По информации агентства, бывшая глава МИД Австрии поселилась в деревне Петрушово Касимовского района. Она была замечена на празднике «Макушка лета» и успела познакомиться с местными жителями.  

Отмечается, что министр покинула Австрию из-за угроз в ее адрес, которые стали поступать после того, как она станцевала с российским президентом Владимиром Путиным на ее свадьбе.  

Иностранная гостья снимает в рязанской деревне дом и намерена провести в нем все лето, сообщает издание. 

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#мид
#министр
#австрия
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Генерал Михайлов раскрыл, в каких регионах России могут ввести военные режимы
Генерал Михайлов объяснил поправки об уведомлении о военном положении РФ
08 августа 2023, 15:44

Фото: IStock/Irina Guzovataya

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму поправки об уведомлении ООН и Совета Европы о введении или прекращении в России военного положения и чрезвычайной ситуации. Подробности поправок не приводятся.
Руководитель центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант Александр Михайлов рассказал «Радио 1», что необходимости введения военного положения на всей территории России нет. Однако в отдельных регионах могут ввести «определённые режимы».
«Можно вводить определённые режимы в отдельных субъектах РФ. Если проблемы есть на границе, то зачем нам вводить военное положение в Сибирском военном округе? Всё должно решаться конструктивно, исключительно с привязкой к субъекту Российской Федерации, где действительно это может быть необходимо», — отметил Михайлов.
Генерал подчеркнул, что поправки необходимы, чтобы обрести полную независимость от международных организаций.

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#рф
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В Котельниках продолжается строительство школы на 2000 мест
08 августа 2023, 15:40

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковных Котельниках в микрорайоне Ковровый специалисты продолжают строительство большой современной школы на 2000 мест.

На данный момент строители проводят монолитные работы на уровне 3 и 4 этажей здания, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано более 130 человек и 6 единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне 3-4 этажей здания, гидроизоляция стен подвала. Подрядчик планирует завершить монолитные работы в октябре и приступить уже к закрытию теплового контура здания», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

В здании площадью больше 30 тысяч кв. метров будут располагаться: учебные кабинеты, испытательные лаборатории, четыре спортзала и актовый зал на свыше 800 человек, помещения для творческих занятий. На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки.


Новая школа будет оснащена оборудованием, отвечающим уровню требований современного образования.

Завершение работ планируется к началу следующего учебного года.

Строительство образовательного учреждения проводится в рамках региональной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры.

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В подмосковных Котельниках продолжается строительство детского сада рядом с жилым комплексом «Белая дача».

Поликлинику до 400 посетителей в смену для взрослых и детей в Котельниках сдадут в начале 2025 года.

В Котельниках в районе «Парковый» начали строительство школы на 2 тыс учеников.
#строительство
#котельники
#школа
#подмосковье
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Воробьёв открыл в Солнечногорске историческую тропу к могиле Татищева
08 августа 2023, 15:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл пешеходную дорожку протяжённостью 1,3 тыс м, ведущую к могиле Василия Татищева. Татищев – учёный, государственный деятель Петровской эпохи, основатель Екатеринбурга, Перми, Ставрополя-на-Волге (ныне Тольятти). Последние годы жизни провёл в усадьбе «Болдино» под Солнечногорском, там же похоронен.
Вместе с губернатором в церемонии участвовали помощник президента Владимир Мединский, глава Свердловской области Евгений Куйвашев и директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.  

Уральский проект приурочен к 300-летию Екатеринбурга, которое будут отмечать 12-19 августа. Благоустройство тропы поддержали правительство Подмосковья и Российское военно-историческое общество.
«Стараемся дорожить партнёрством с нашими регионами, губернаторами, мэрами, перенимаем лучшие практики. Это касается истории, культуры и технологий. Хочу поблагодарить Владимира Мединского, который активно участвует в жизни Подмосковья, общается со школьниками, сопровождает Российское военно-историческое общество. Благодаря таким людям мы можем возрождать имена, которые прославили нашу страну– Достоевского, Чехова, Менделеева и Татищева», – сказал Воробьёв.
Могила Татищева – объект культурного наследия федерального значения. Она находится на Рождественском погосте. Ранее тропинка, ведущая от деревни Шахматово, была заросшей и узкой. Сейчас её расширили до 2,5 м, уложили деревянные настилы, проложили мосты через овраги. На маршруте появились скамейки, освещение, урны и информационные щиты. 
 «Несколько месяцев назад, выступая перед учителями в Доме правительства Московской области, я рассказал о проекте РВИО по возрождению усадьбы Татищева, которая десятилетиями разрушалась. Через две недели я поехал в Екатеринбург, где, беседуя с губернатором Свердловской области и мэром города, узнал, что они тоже возрождают память Татищева. Выяснилось, что мы соседи. Они делают тропу вместе с Московской областью, а мы вместе с Подмосковьем возрождаем усадьбу «Болдино», – рассказал Мединский.
Он отметил, что Василий Татищев был первым профессиональным русским историком, предшественником Карамзина. В усадьбе «Болдино» завершил свои крупнейшие труды – «История Российская» и «Собрание законов древних русских».
«Хочу поблагодарить Владимира Ростиславовича, Андрея Юрьевича, уральское землячество за то, что в канун 300-летия Екатеринбурга удалось реализовать этот проект. Это слияние современности и истории. Василий Никитич Татищев – уникальный человек, который много сделал для страны. Я уверен, что это станет серьёзным познавательным проектом для молодёжи, людей, которые живут в Подмосковье и Москве. Они будут сюда приезжать и узнавать о Татищеве», – отметил Куйвашев. 

В открытии исторической тропы участвовала и правнучка Татищева Марианна Дмитриевна. Она – профессор, кандидат исторических наук, долгие годы преподавала в Московском государственном институте культуры, возглавляла также Фонд «Содействия сохранения наследия В.Н. Татищева». Автор книги «600 лет роду Татищевых».
 
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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#туризм
#история
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В Котельниках достроили детсад на 350 мест
08 августа 2023, 15:29

Фото: Минстрой МО

В Котельниках завершили строительство нового детсада на 350 мест в микрорайоне Парковый. Открыть его планируют 1 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.
«Рабочие завершили основные строительно-монтажные работы. Они приступили к пусконаладке инженерных систем, сборке и расстановке мебели. Объект готовят к вводу в эксплуатацию», – отметили в министерстве. 
Общая площадь трёхэтажного здания сада – более 4,7 тыс кв м. Оно оборудовано с учётом доступности маломобильных групп населения. 

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#строительство
#детский сад
#котельники
#московская область
#подмосковье
#дети
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На ЦКАД и трассах «Дон» и «Нева» появится новая разметка
08 августа 2023, 15:23

Фото: iStock/Evgeny Zhigalov

На некоторых участках платных российских дорог появится новая разметка для соблюдения необходимой для безопасного движения дистанции. Об этом стало известно из сообщения пресс-служба «Автодора».
«Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом — до 110 км/ч и до 130 км/ч. Два из них находятся в Подмосковье — на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД)», ― говорится в сообщении.

При этом добавляется, что новая разметка также появится на участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях. Кроме того, участники дорожного движения увидят разметку в виде шевронов в Тверской и Ленинградской областях на трассе М-11 «Нева».

Ранее мэр Москвы Сергей собянин сообщил, что открылся новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» со съездом в сторону области. Теперь трафик разгрузится, так как транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 не будут пересекаться.

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#фура
#мэр
#трафик
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Жители Подмосковья могут принять участие в выборах двумя способами
08 августа 2023, 15:18

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Жители Московской области в Единый день голосования могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.

«Выборы сейчас становятся сервисной историей. Если кто-то хочет пойти на участок, увидеть живых людей, проголосовать на бумажном носителе — есть такой вариант. Кто-то захочет проголосовать онлайн также сможет это сделать находясь где угодно, даже не в своём регионе. Также есть комбо-вариант проголосовать онлайн на участке», — сообщила политконсультант, эксперт по коммуникациям Алёна Август.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование. 

На ближайших выборах система дистанционного электронного голосования будет применена впервые.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«Кто-то едет в командировку, но считает важным для себя исполнить гражданский долг и проголосовать, у кого-то работа в эти дни, а кто-то желает выходные провести на даче. То есть по любым причинам можно проголосовать онлайн», — добавила Алёна Август.
В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
«Регистрация на ДЭГ это ещё одна степень защиты, чтобы не было такого, что кто-то проголосовал и онлайн и старым дедовским способом. Система за этим следит. Если вы хотите проголосовать онлайн, то необходимо об этом предупредить», — отметила политконсультант, эксперт по коммуникациям Алёна Август.
Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.

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Жители Подмосковья уже могут подать заявку на участие в электронном голосовании.

Мособлизбирком рассказал, как воспользоваться дистанционным электронным голосованием.
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