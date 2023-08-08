Подмосковные ветеринары собрали самые необычные кошачьи клички

Житель Дубны передал птицу специалистам Госветслужбы Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалистами было определено, что эта птица является представителем вида козодой обыкновенный и занесена в Красную книгу Москвы.

«Ветеринарные специалисты провели рентген-диагностику и выявили, что у птицы подбито крыло. Сейчас она находится в стационаре под наблюдением врачей», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Специалисты начнут лечение пернатой, после чего она будет выпущена в естественную среду обитания. На данный момент птице необходимо окрепнуть и набраться сил.

Представители козодоев гнездятся в России, а на зимовку улетают в страны Африканского континента.

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