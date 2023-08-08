Подмосковные ветеринары собрали самые необычные кошачьи клички

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Иногда владельцы животных выбирают необычные породы. Так, в Подмосковье в качестве домашних питомцев содержат сингапурских, бурманских, норвежских лесных кошек, а также манчкинов.
Всемирный день кошек ежегодно отмечают 8 августа. В этом году к нему присоединятся десятки стран.
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