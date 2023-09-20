Подмосковные волонтёры помогают жителям дома в Балашихе, в котором произошёл взрыв

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.
«Информируем жителей о том, что пункт временного размещения расположен в ДК «Балашиха». Провожаем пожилых людей и всех, кому нужна помощь. Помогаем донести вещи. В ДК разливают чай, есть специалисты, которые записывают, какая помощь нужна, в будущем будем её оказывать», — сказала Мария Редозубова.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
Андрей Воробьёв провёл штаб на месте взрыва в Балашихе.
Мать с ребёнком достали из‑под завалов разрушенного дома в Балашихе.
Появилось видео обрушения этажей в результате взрыва в жилом доме в Балашихе.