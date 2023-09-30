Подмосковные волонтёры встретились с участником СВО Николаем Трофимовым

Фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
Свыше 50 волонтёров из нескольких округов Подмосковья встретились с участником СВО Николаем Трофимовым в ДК «Подмосковье» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Сегодняшние результаты работы нашей молодежи, наших волонтеров впечатляют: более 100 рейсов на новые территории, почти 5 000 тонн отправлено жителям этих регионов и нашим защитникам, больше 17 000 адресных заявок наших бойцов и их семей отработано. Но это не говорит о том, что мы уже всё сделали, это говорит о том, что наша помощь нужна и важна, а значит, нужно продолжать!» – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Однако она отметила, что волонтёры работают на территории Московской области, поэтому им важно встречаться с теми, кто был в зоне СВО. Такие встречи позволяют им увидеть, насколько важна та помощь, которую они оказывают.
Мужчина рассказал волонтёрам о своей истории и поблагодарил за поддержку, которую они оказывают российским военным и жителям новых регионов России. Он отметил, что важно продолжать отправлять гуманитарную помощь.
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Анастасия Чинкова