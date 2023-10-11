Подмосковные врачи начали проходить компьютерные тестирования

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В рамках второго этапа премий «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» участники приступили к компьютерным тестированиям. Об этом сообщила перс-служба Минздрава МО.
«<…> Для нас важно поддержать специалистов, работающих в наших учреждениях на протяжении длительного времени. В общей сложности на участие поступило почти 400 заявок. В настоящий момент началось компьютерное тестирование кандидатов, после которого они приступят к практической части – решению ситуационных задач», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Стоит отметить, что каждого кандидата премии оцениваю по критериям с учетом его специальности.
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