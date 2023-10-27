Подмосковные врачи помогли появиться на свет двойне с переплетением пуповин

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В подмосковном Щёлково врачи помогли появиться на свет двойне с многократным переплетением пуповин, об этом сообщает Министерство здравоохранение Московской области.
В Щёлковский перинатальный центр поступила 24-летняя женщина на 33 неделе беременности с регулярными схватками. Врачами было принято решение о хирургическом вмешательстве и проведении операции кесарево сечение.
Отмечается, что даже однократное переплетение пуповин может быть крайне опасным и привести к внутриутробной гибели плода. Однако, благодаря высокому профессионализму врачей, обеих девочек удалось спасти.
Недоношенных младенцев сразу же поместили в реанимационное отделение для новорожденных.
Сейчас и мама, и обе девочки чувствуют себя хорошо.
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«Во время вмешательства было выявлено многократное сплетение пуповин малышей. Благодаря слаженной работе бригады врачей, на свет появились 2 девочки весом около 2000 г каждая», - прокомментировал ситуацию заведующий акушерским физиологическим отделением Павел Тевосян.
Недоношенных младенцев сразу же поместили в реанимационное отделение для новорожденных.
Сейчас и мама, и обе девочки чувствуют себя хорошо.
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Евгения Парфентьева