Подмосковные юнкоры вошли в число победителей на Всероссийском медиафоруме

Фото: МИСК МО
Более 130 юных корреспондентов из 28 регионов страны приняли участие во Всероссийском медиафоруме «Юнкор», который завершился в Москве на территории Центрального спортивного клуба армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В медиафоруме участие делегация Подмосковья – 10 юнармейцев из Мытищ и Сергиева Посада. Мытищинская команда «МЕДИА-Ю», за которую выступали Александр Карсунцев, Владимир Свитов и Екатерина Королёва, первенствовала в номинации «Мой день на форуме «Юнкор».
Медиашкола организована министерством для активистов юнармейских отрядов из Ступина, Солнечногорска, Воскресенска, Люберец и Мытищ. Всего там занимаются порядка 70 школьников. Обучение рассчитано на восемь недель. Занятия проходят в оффлайн- и онлайн-формате. Спикерами образовательных лекций выступают подмосковные журналисты.
Для участников была подготовлена насыщенная образовательная программа, в рамках которой юнкоры познакомились, в том числе с работой современного военного корреспондента. Для юных корреспондентов провели экскурсии на киностудии «Союзмультфильм» и «Мосфильм».
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«В регионе активно развивается движение юнкоров. Ребята создают медиаконтент о молодёжи и для молодёжи. Мы открыли для подмосковных юнармейцев Медиашколу «Юнкор», где они под руководством профессионалов обучаются основам журналистского мастерства, оттачивают навыки съёмки, монтажа, написания текстов, работы в кадре и многое другое», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Для участников была подготовлена насыщенная образовательная программа, в рамках которой юнкоры познакомились, в том числе с работой современного военного корреспондента. Для юных корреспондентов провели экскурсии на киностудии «Союзмультфильм» и «Мосфильм».
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Лора Луганская