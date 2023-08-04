Подмосковные юнкоры вошли в число победителей на Всероссийском медиафоруме

Более 130 юных корреспондентов из 28 регионов страны приняли участие во Всероссийском медиафоруме «Юнкор», который завершился в Москве на территории Центрального спортивного клуба армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.