Подмосковных купальщиков предупредили о выходе диких животных к пляжам из-за жары

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Жаркая погода в Московском регионе вынуждает диких животных выходить на пляжи и к водоёмам. Лоси, олени, кабаны, как и люди, могут захотеть искупаться в летний зной, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«В основном дикие животные в жару купаются в лесных водоёмах или в местах, где нет людей. Однако исключать встречи с ними на пляжах и других местах отдыха нельзя. Лоси, например, не особо пугливы и могут выходить к людям», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Он напомнил недавний случай, когда в столице, лось вышел искупаться в пруду в столичном парке Сокольники на глазах у удивлённых жителей.
При этом нельзя издавать громких и резких звуков. При необходимости можно позвонить по телефону 112.
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Лора Луганская