Подмосковных пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Пенсионеры старше 50 лет смогут продемонстрировать навыки компьютерного мастерства, окончившие специализированные курсы, либо обучились работе на компьютере самостоятельно, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Конкурс проводится уже восемь лет, за время проведения в нём приняли участие порядка 29 тысяч пенсионеров.
Для участия необходима регистрация на сайте. Там же можно узнать подробности конкурса.
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