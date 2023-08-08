Подмосковных водителей предупредили о начале гона у лосей и их выходе на дороги

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У лосей в подмосковных лесах начался гон. Обычно период размножения стартует в середине – конце августа, а завершается к началу октября, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
«В это время животные становятся агрессивными, поэтому нужно соблюдать осторожность при встрече с ними в лесу. Эти крупнейшие представители семейства оленевых являются растительноядными, но могут представлять опасность для человека. Кроме того, в период размножения звери могут чаще выходить на автотрассы», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Минэкологии предупредило водителей городских округов Волоколамский, Можайский, Шаховская и Наро-Фоминский об участившихся в этом году случаях выхода лосей на Минское шоссе, трассы М-9 Балтия, МБК А108, А-100 Можайское шоссе и дороги общего пользования.
Если дикий зверь будет сбит на дороге, вину возложат на водителя. Поскольку животные никому конкретно не принадлежат, ущерб в таком случае будет причинён государству, и его будет необходимо возместить.
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Лора Луганская