Подмосковных водителей предупредили о последствиях нетрезвого вождения

Госавтоинспекция Московской области подготовила серию полезных карточек о недопустимости вождения транспорта в состоянии опьянения.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает водителям автотранспорта, что даже небольшая порция алкоголя мешает управлять автомобилем.

У нетрезвого водителя снижается уровень внимания, концентрации, он не может рассчитать нужную дистанцию, не замечает дорожные знаки, может не заметить пешехода, у нетрезвого водителя более рискованное вождение, агрессивное.

Что делать, если обнаружили нетрезвого водителя за рулём машины?

​Какие данные потребуются оператору?



