Подмосковных водителей предупредили о последствиях нетрезвого вождения

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает водителям автотранспорта, что даже небольшая порция алкоголя мешает управлять автомобилем.
У нетрезвого водителя снижается уровень внимания, концентрации, он не может рассчитать нужную дистанцию, не замечает дорожные знаки, может не заметить пешехода, у нетрезвого водителя более рискованное вождение, агрессивное.
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