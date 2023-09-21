Подмосковный детский омбудсмен и епархии Московской митрополии подписали соглашение

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребёнка
При подписании соглашения присутствовали руководитель Юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев и исполняющий обязанности ответственного по вопросам семьи, материнства и детства Московской митрополии протоиерей Андрей Коробков, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного по правам ребёнка.
«Мы обратились в Московскую митрополию с просьбой поддержать семьи наших мобилизованных. Многие из них нуждаются в особом внимании — и жены военнослужащих, и дети, и матери. Иногда им необходимо просто поговорить, найти нужные слова, особенно в ситуации потери близких», — сказала Ксения Мишонова.
Соглашение даст больше возможностей при проведении мероприятий, которые направлены на укрепление традиционных семейных ценностей и усовершенствования законодательства.
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«Для нас это очень знаковое событие. Очень благодарна митрополиту Павлу за поддержку нашей инициативы, а также всем, кто занимался подготовкой документа», — добавила подмосковный детский правозащитник.
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