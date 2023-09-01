Подмосковный детский омбудсмен Мишонова назвала правила общения в родительских чатах

Фото: Пресс-служба Ксении Мишоновой
Родительские чаты нередко становятся причиной конфликта между участниками образовательного процесса. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. Она дала родителям советы, как снизить число подобных ситуаций.
«Часть конфликтов зарождается именно в переписке. Ведь в чатах мы приписываем собеседнику интонацию, что-то додумываем, да и написанное часто бывает двусмысленным. Поэтому рекомендую важные вопросы обсуждать очно, на собраниях, а для чатов установить строгие правила», – посоветовала Мишонова.По её мнению, важно договориться общаться в родительских чатах уважительно, только по делу и строго в определённое время, причём без использования голосовых сообщений.
«Главное правило бесконфликтного общения в чатах – табу на обсуждение детей, других родителей и педагогов, на выражение недовольства по поводу объёмов домашнего задания, оценок, выяснение личных отношений. Любые конфликтные ситуации между детьми, родителями или недопонимания с педагогами обсуждайте только в личных сообщениях, а лучше по телефону или при личной встрече», – подчеркнула Мишонова.Если конфликтную не удалось урегулировать самостоятельно, подмосковный детский омбудсмен рекомендует обращаться за помощью к классному руководителю или к администрации школы.
Как отметила Мишонова, жалобы на исключение родителей из школьного или детсадовского чата в связи с конфликтами поступают ей ежегодно.
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Лора Луганская