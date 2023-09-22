Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковный Комлесхоз рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни

Подмосковный Комлесхоз рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни

22 сентября 2023, 16:36
Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области не было зафиксировано пожаров на территории лесного фонда региона 21 сентября.

В пятницу, 22 сентября на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Талдомском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IV класс.

В субботу, 23 сентября на большей части территории подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Талдомском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IV класс.


В воскресенье, 24 сентября на большей части территории региона ожидается IIIкласс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Подольском, Сергиево-Посадском, Талдомском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IV класс.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

Читайте также:

В Истре неожиданно нашли один из самых необычных грибов.

В подмосковном лесу нашли редкий гриб-коралл.

Три лесных пожара ликвидированы в Подмосковье в прошлую субботу.

#подмосковье
#лес
#пожар
#возгорание
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
Читайте нас в
Россиянам рассказали о предстоящих изменениях в системе высшего образования
Минобрнауки изменит правила приёма на целевое обучение
22 сентября 2023, 17:06

Фото: iStock/Drazen Zigic

Министерство образования и науки России анонсировало внесение изменений в систему высшего образования. «Аргументы недели» сообщают, что они вступят в силу в 2024 году.
Так, Минобрнауки планирует создать более гибкую образовательную систему, усилить инженерно-технические направления. Также планируется обновить перечень специальностей и направления подготовки с учётом требований рынка труда.

Также издание напоминает, что с 24 апреля текущего года был выпущен приказ о приоритетном распределении бюджетных мест в вузах по научно-техническим направлениям. Уточняется, что из-за этого нововведения сократится количество бюджета на бакалавриате, в то время как на специалитете и магистратуре, наоборот, будет заметно прибавление.

Места, финансируемые государством, прибавятся на направлениях, связанных с информатикой, программированием, информационной безопасностью, радиотехникой, а также с машиностроением и архитектурой.

При этом, ещё 36 тысяч бюджетных мест были выделены на распределение поступающих из новых регионов России.

Также с 1 мая 2024 года изменятся правила приёма на целевое обучение. Абитуриенты обязаны будут самостоятельно находить заказчика обучения, заключать с ним договор и приходить в приёмную комиссию вуза уже с готовыми документами. По завершении обучения, выпускник должен в течение трёх лет работать на заказчика. Также таким студентам больше нельзя будет переходить с одного факультета вуза на другой с сохранением бюджетной формы обучения, как это возможно сейчас. 

Читайте также:

22 сентября состоится финал конкурса «Учитель года России — 2023»

Воробьёв: подмосковное образование перенимает всё самое умное в современной педагогике

Путин по ВКС открыл технопарк профессионального образования в Калуге
#образование
#вуз
#абитуриент
#россия
#минобрнауки
Читайте нас в
Воробьёв: подмосковное образование перенимает всё самое умное в современной педагогике
22 сентября 2023, 16:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Система образования Подмосковья будет стремиться перенять всё самое прогрессивное и лучшее в современной педагогике. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая на открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года.
«Хочу всех приветствовать, поздравить с начавшимся учебным годом. Это всегда важно, потому что в школы приходят миллионы наших детей. И мы надеемся и как родители, и как организаторы педагогического процесса, что каждый следующий год будет успешным. Хочу поблагодарить всех, кто присутствует в зале, за ваши профессионализм, вовлечённость и за ещё одно очень важное качество – желание искать новое и щедро делиться этим с нашими учениками. Мы с большой радостью знакомимся со всеми командами-участницами и готовы перенимать всё самое лучшее и самое умное», – отметил Воробьёв. 
Финал Всероссийского конкурса «Учитель года России 2023» стартовал в Подмосковье. Открытие состоялось в Доме правительства Московской области. Это самый масштабный профессиональный конкурс страны в сфере образования
«Подмосковью посчастливилось принимать конкурс в этом году, потому что наш великолепный, прекрасный педагог Дмитрий Владимирович Лутовинов одержал победу в 2022-м. Но время летит, и каждый год – это новые вызовы, новые методы, способы в воспитании и в педагогической деятельности», – отметил губернатор. 
В Год педагога и наставника конкурс проводится в 34-й раз. Отборочные соревнования проходили во всех регионах России. В финал вышли 90 лучших учителей из всех регионов страны. 

Церемония награждения состоится 5 октября в Государственном Кремлёвском дворце.

Педагоги из Подмосковья становились победителями конкурса в 2012, 2013 и 2022 годах.

Читайте также:

Представители Подмосковья завоевали две медали первого Чемпионата высоких технологий

В Долгопрудном появится отель и тематический парк «Физтех-лэнд»

Две школьницы из Каширы вышли в полуфинал конкурса «Большая перемена»


 

#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#образование
#конкурс
#учитель года
#дпмо
Читайте нас в
Психолог Кардиакос объяснила, когда влюбленным нужен раздельный отдых
22 сентября 2023, 16:02

Фото: IStock/NicoElNino

Больше половины россиян (66%) предпочитают проводить отпуск отдельно от своего партнёра. Одна из главных причин такого решения — это желание провести время с друзьями, говорится в исследовании Ozon Travel.
Клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос рассказала в беседе с «Радио 1», что раздельный отпуск может быть полезен, когда в паре по-разному представляют отдых. Например, если девушка любит спокойный и размеренный отдых, а мужчина любит проводить время активно , может возникнуть конфликт во время отпуска.
«Мы отдыхаем, чтобы восполнить свой дефицит, и когда девушке нужно полежать, отключиться, а мужчине – провести отдых активно, возникает возможность отдохнуть раздельно. Это нужно обоим, чтобы восстановить силы. Ведь нам хочется отдохнуть максимально так, как нам нравится», — сказала Кардиакос.
Если один из партнёров всегда заботится о другом и контролирует совместный быт, то раздельный отдых тоже может быть полезен, уверена психолог.
«Если женщина выполняет все функции, связанные с заботой: стирает, готовит, убирает, то на отдыхе она будет делать то же самое. Она будет раскладывать вещи в отеле, придумывать, куда они пойдут обедать, и она так не отдохнет, потому что опять весь функционал будет на ней. То же происходит, когда партнёр избыточно подвержен критике. Например, он приходит домой, а жена ему говорит поиграть с ребенком, сходить в магазин или постоянно склоняет к каким-то делам, то желание провести время на отдыхе вместе будет ниже. Ведь ему тоже хочется расслабиться», — отметила специалист.
По словам Кардиакос, потребность в раздельном отдыхе может возникнуть и у тех пар, в которых оба партнёра работают онлайн из дома. 

Читайте также: 

Сексолог назвала опасность секса на первом свидании

Психолог рассказала, как не нужно извиняться перед человеком

Россиянам рассказали, как защититься от психологических манипуляций
#психолог
#отпуск
#отдых
#женщина
#мужчина
Читайте нас в
Представители Подмосковья завоевали две медали первого Чемпионата высоких технологий
22 сентября 2023, 15:58

Фото: Минобразования МО

Участники из Подмосковья взяли две бронзовые медали Финала первого международного Чемпионата высоких технологий, который проходил в Великом Новгороде. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Обе награды завоёваны в компетенции «Нейросети и большие данные». Одна – на счету студента Ступинского техникума им. А. Т. Туманова Даниила Торопчин, вторая – Святослава Разумова из школы №2 города Жуковского в категории юниоров. 
 
Соревнования прошли в рамках конкурса профессионального мастерства «Профессионалы». Участие в масштабном мероприятии принимали специалисты из более чем 30 регионов России и из шести стран мира.
 
Финалисты компетенции разрабатывали обучающее приложение, которое взаимодействовало с нейронными сетями Kandinsky 2.2 и GigaChat. Помимо этого, участники создали интерфейс, позволяющий генерировать обучающие задачи с помощью нейронной сети.
 
Читайте также:

В Коломну по обмену приехали китайские студенты

В Долгопрудном появится отель и тематический парк «Физтех-лэнд»

Две школьницы из Каширы вышли в полуфинал конкурса «Большая перемена»
 
#минобразования мо
#ирина каклюгина
#образование
#технологии
#чемпионат
#студент
#школьник
#медали
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Дмитрий Песков о ценах на бензин: Никаких социальных взрывов
22 сентября 2023, 15:50

Фото: istock / Jevtic

Никаких предпосылок для «социальных взрывов» из-за роста цен на топливо в России нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информацию передает агентство «Известия».
По словам представителя Кремля рынок топлива везде нестабилен, поэтому его нужно регулировать. Он также подчеркнул, что решение об ограничении экспорта бензина и дизельного топлива связано с работой правительства и оно так выполняет свои должностные обязанности. 

«Причем здесь социальные взрывы? Никаких социальных взрывов, ничего, это все очень сильно гипертрофированные формулировки», — высказался Песков.
Напомним, Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля. Несмотря на слухи, запрет введен всем государствам, кроме стран Евразийского экономического союза. 

Ранее в Минэнерго РФ заявили об ожидании снижения цен на горючее и в опте, и независимых АЗС.

Читайте также: 

В Минэнерго дали прогноз относительно динамики цен на топливо

В Минэнерго РФ назвали запрет на экспорт топлива бессрочным

Вице-премьер Новак: Правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива

#топливо
#рынок
#экспорт
#запрет
#дмитрий песков
Читайте нас в
Пожар в Щёлкове потушен
22 сентября 2023, 15:41

Фото: Елена Катасонова

22 сентября, на Советской улице в городском округе Щёлково загорелась мансарда двухэтажного нежилого здания.

По сообщению администрации округа Щёлково, пожар в офисном здании в 1-м Советском переулке полностью потушен.

Также сообщается, что в результате пожара пострадавших и погибших нет.

По словам очевидцев, рядом с местом происшествия было очень трудно находиться из-за едкого запаха дыма.

В тушении было задействовано 75 человек и 26 единиц техники.


Читайте также:

Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи.

В Туле прогремело несколько взрывов, в части города погас свет.

В Балашихе восстанавливают стёкла в доме, пострадавшем от взрыва газа в соседней многоэтажке.
#пожар
#видео
#фото
#человек
#происшествия
#щёлково
Читайте нас в
Филиппо: Фон дер Ляйен перекладывает вину за Хиросиму и Нагасаки на Россию
22 сентября 2023, 15:11

Фото: istock / Dennis Swanson - Studio 101 West Photography

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен манипулирует общественным мнением, заявляя, что Россия виновна в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Об этом заявил лидер французкой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (ранее Twitter).

«Вот так пытаются манипулировать толпой, заставляя их поверить, что бомбу на Хиросиму (и Нагасаки) сбросила Россия, а не Америка», — рассердился политик.
Он также добавил, что подобные заявления являются неприемлемыми. 

Напомним, что Глава Еврокомиссии во время выступления в Атлантическом совете сначала выразила соболезнования по поводу гибели от бомбардировки, а после заявила, что Россия «снова угрожает использовать ядерную бомбу и ядерное оружие».

6 и 9 августа 1945 года, Соединенные Штаты Америки сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Суммарное число погибших от трагедии составило 450 тысяч человек, многие выжившие по-прежнему страдают от заболеваний, вызванных радиацией. 

Ранее лидеры стран АСЕАН призвали мировое сообщество отказаться от ядерного оружия и призвали использовать космические ресурсы только в благих целях, направляя действие на общее благо мира.

Читайте также: 

Саудовский принц предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

«Ядерный шантаж». В Госдуме отреагировали на речь Зеленского на ГА ООН

США провоцируют ядерный конфликт на Украине

#сша
#россия
#оружие
#заявление
#лидер
#ядерное оружие
Читайте нас в
Адвокат Ярмуш оценила идею выделения распития алкоголя в транспорте в новую статью КоАП
Адвокат Ярмуш: новая статья КоАП о распитии спиртного в транспорте необходима
22 сентября 2023, 14:56

Фото: iStock/Chalabala

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила о целесообразности выведения незаконного употребления алкоголя в транспорте в отдельную административную статью. Об этом сообщает RT.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить незаконное распитие алкоголя в транспорте в отдельную статью КоАП. По его словам, это необходимо, поскольку такая ситуация создаёт угрозу как самому выпивающему, так и его окружению. А справиться с возможными форс-мажорами мешает закрытое пространство транспортного средства. 

Она отметила, что в настоящее время ряд российских авиакомпаний предоставляет пассажирам алкоголь, разрешая распивать его во время полёта. Однако это происходит на законных основаниях, поскольку стюардессы контролируют состояние пассажира, уточняет RT.

Другая ситуация складывается, когда пассажир незаконно проносит алкоголь в транспорт и в нетрезвом состоянии начинает дебоширить, создавая опасность для окружающих.

Именно из-за возникновения таких ситуаций, которые случаются всё чаще, предложение Хамзаева обоснованно, утверждает Ярмуш. Но важно создать такие условия, чтобы штрафы действительно побуждали человека в следующий раз отказаться от идеи незаконного распития спиртного. 

Читайте также:

Депутат Хамзаев предложил выделить распитие алкоголя в транспорте в отдельную статью КоАП

Подмосковный терапевт Асанов раскрыл механизм влияния алкоголя на интеллект

Депутат Нилов выступил за введение возрастных ограничений на продажу энергетиков
#алкоголь
#транспорт
#запрет
#штраф
#коап
Читайте нас в
В Кашире после прокладки труб восстановили тротуар к ЖК «Берёзовая роща»
22 сентября 2023, 14:48

Фото: администрация г. о. Кашира

В микрорайоне Кашира-2 восстановили тротуар рядом с жилым комплексом «Берёзовая роща». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Около месяца назад там стартовали работы по прокладке новой магистрали водоснабжения. Строительная компания была вынуждена разобрать тротуар, связывающий остановку на улице Вахрушева с жилым комплексом. Эта временная мера причинила неудобства местным жителям. 
 
Сейчас прокладка труб завершилась, и рабочие восстановили тротуарную плитку на дорожке, ведущей к домам 39, корпусам 1, 2, 3 и 4. В ближайшее время там будет произведено благоустройство.
 
Как ранее отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в 2024 году планируется ввести в Кашире новый водовод с ВЗУ, который обеспечит горячей водой 23 тыс человек, а также бесперебойным и качественным холодным водоснабжением всех жителей микрорайонов Кашира-1, 2 и 3. В этих микрорайонах проживают около 40 тыс человек.
 
Читайте также:

Долголеты из Каширы стали участниками областной экологической акции

Боксёр из подмосковного Ожерелья представит Россию на первенстве мира

Компания «МВС АГРО» завершает уборочную кампанию урожая

#кашира
#жк
#тротуары
#ремонт
#андрей воробьёв
#губернатор
#водоснабжение
Читайте нас в
Достижения.рф