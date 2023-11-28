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Конкурс «Женщина – герой» прошел в Подмосковье

28 ноября 2023, 09:45
Фото: Александра Степанова

Фото: Александра Степанова

В Подмосковье прошел конкурс «Женщина – герой». Победителем стала старший лейтенант, ветеран боевых действий Юлия Шканова из Наро-Фоминска.
Каждая из 10 финалисток удивила и видеоприветствием, в котором раскрывались участницы во всей красе, и уникальным пошитым своими руками нарядом, а также современными патриотичными песнями.

На отборочный этап поступило более 50 заявок от жительниц разных округов Подмосковья, 30 из них были допущены к участию в конкурсе, и только 10 набравших наибольшее количество баллов в первом этапе получили право бороться за титул «Женщина – герой».


Финал Московского областного конкурса «Женщина – герой», приуроченный ко Дню матери, прошел в Vegas City Hall. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подчеркивал, что именно женщины придают силы, показывают, как можно верить и ждать мужей, сыновей, братьев, а также помогать мужчинам во всем.

По словам Воробьёва, в Подмосковье стараются часто общаться с женами, детьми участников спецоперации и самими бойцами.

Советник главы городского округа Красногорск Михаил Иванов рассказал, что организаторы конкурса «Женщина – герой» вышли с инициативой расширить его на страну к депутату Госдумы по избирательному округу №120 Сергею Колунову. Он уточнил, что первый раз конкурс прошел в прошлом году в Красногорске и был муниципальным, сейчас соревнование охватило всю Московскую область.

«Мое желание и желание, которое высказали все девушки, чтобы конкурс развивался и жил. Так и будет», - добавил советник главы Красногорска.
Иванов рассказал, как прошел весь путь подготовки к конкурсу с участницами.

Он отметил номера участниц из Серпухова и Балашихи. Женщины оформили свои выступления вместе с детьми.

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#подмосковье
#андрей воробьёв
#конкурс
#женщина
#герой
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Самый крупный айсберг на планете может прекратить своё существование
Самый крупный айсберг А23а вскоре доберётся до моря и может исчезнуть
28 ноября 2023, 12:18

Фото: iStock/Imagebear

Самый крупный айсберг в мире вышел на чистую воду Южного океана и в скором времени может прекратить своё существование. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Отмечается, что в середине ноября айсберг А23а в результате дрейфа вышел на чистую воду в Южном океане. Затем он может войти к море Скоша, где либо прекратит своё существование, либо будет дрейфовать ещё несколько лет в системе круговорота Уэдделла. 

В 1986 году появился самый крупный айсберг в мире, который получил название А23а. Он откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Свыше 30 лет айсберг стоял на мели в центре моря Уэдделла, но весной 2023 года начал активно дрейфовать со скоростью 150 километров в час и к середине ноября вышел в Южный океан. 

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#ученые
#земля
#планета
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Двойная пенсия и штрафы за резину: что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2023
28 ноября 2023, 11:42

Фото: istockphoto/artisteer

С 1 декабря 2023 года в законодательстве РФ произойдут очередные изменения. Редакция «Радио 1» расскажет о том, что ждет автовладельцев, повысят ли пенсии, и как изменится жизнь россиян в первый месяц зимы.

Повышение пенсий с 1 декабря 2023


В декабре большинство пенсионеров ждет две выплаты. Из-за длительных праздников в начале января, пенсия за второй зимний месяц будет начислена 25 декабря. Прибавка к пенсиям, начисленным за декабрь, полагается ранее работавшим пенсионерам, если они уволились в сентябре текущего года. Также повышенная выплата придет тем, кто достиг 80-летнего возраста.

Индексация пенсий для неработающих пенсионеров произойдет в январе 2024 года. Выплата за этот месяц придет на 7,5% больше.

Обязательная маркировка для новых товаров с 1 декабря 2023


Безалкогольные напитки, которые реализуются в стекле или полимерной упаковке будут подлежать обязательной маркировке. Соответствующее постановление вступит в силу 1 декабря текущего года. Такая мера направлена на борьбу с фальсификатом. Кроме того, под маркировку попадут никотинсодержащие и безникотиновые жидкости для электронных сигарет.
 
Маркировка будет нанесена на упаковку продукта в виде штрихкода, который будет указывать на то, что товар внесен в систему мониторинга «Честный знак».

Путин подписал закон о повышении МРОТ
Путин подписал закон о повышении МРОТ

Запрет на авторизацию через зарубежные сервисы с 1 декабря 2023


На российских ресурсах регистрация будет возможна только с помощью отечественных информационных систем, например «ВКонтакте», Mail.ru или посредством «Госуслуг». С 1 декабря 2023 года авторизация на сайтах с помощью зарубежных сервисов будет запрещена. Таким образом будет обеспечиваться сохранность личных данных россиян, уверены инициаторы нововведения.


Новые правила для выезда за границу с декабря 2023 


Летом текущего года были приняты поправки, которые регулируют порядок выезда из России. Недействительными станут загранпаспорта, чей срок действия истек. В выезде из страны будет отказано тем, кто лишился гражданства РФ или изменил имя, фамилию, сведения о дате и месте рождения незаконным путем.

Соответствующие изменения вступят в силу 11 декабря 2023 года.Также не удастся покинуть страну тем, у кого есть долг более 10 тысяч рублей.  

Изменения для автомобилистов с 1 декабря 2023


С 1 декабря 2023 года, те автовладельцы, которые не сменили летнюю резину на зимнюю, будут нести административную ответственность. Отныне несезонная резина входит в перечень неисправностей авто, при которых не допускается его дальнейшая эксплуатация. Мера вступит в законную силу с 1 декабря и будет предусматривать штраф в размере 500 рублей.

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#выплаты
#закон
#правила
#пенсия
#поправки
#индексация
#путин
#россия
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Житель Вологодской области осужден на 12 лет за подготовку терактов
28 ноября 2023, 11:42

Фото: istockphoto/Saharrr

Второй Западный окружной военный суд признал жителя Вологодской области виновным в подготовке террористических актов. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Первые три года заключения мужчина будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

Как установили следователи, фигурант пытался совершить теракты в двух отделениях полиции Вологды. До этого житель региона 1999 года рождения стал участником запрещенной в РФ террористической организации National Socialism/White Power* (NS/WP*). Будучи завербованным, он в телеграм-канале этой организации получал инструкции по обращению с взрывчатыми веществами и изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ).

Преступник намеревался совершить теракты в сентябре 2022 года. Перед этим он тщательно изучал расположение и окрестности отделов полиции, отмечал расположение камер видеонаблюдения и путей подхода и бегства. Осуществить свои намерения он не смог, так как был выслежен и задержан сотрудниками областного управления ФСБ.

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#следователи
#фсб
#мужчина
#рф
#теракт
#полиция
#видеонаблюдение
#суд
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Подольским школьникам рассказали о деятельности омбудсмена Ирины Фаевской
28 ноября 2023, 11:28

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Школьники из Подольска познакомились с деятельностью омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской. Об этомсообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Подольской молодежи сотрудник аппарата омбудсмена рассказала об правах и обязанностях детей и молодёжи, а также о существующих социальных гарантиях, предоставляемых в России. Также школьники узнали подробнее о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.


«В этом году состоялась последняя встреча со школьниками в рамках правового просвещения в Московском театре на Таганке. Как и все взрослые, дети имеют не только права, но и обязанности и важно, чтобы ребята понимали это. На встрече ребятам рассказали разные реальные правовые ситуации, на которых можно научиться видеть последствия тех или иных поступков», - поделилась Ирина Фаевская.

Стоит отметить, что для подольских школьников в рамках правового просвещения организовали просмотр спектакля Мой бедный Марат».

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#ирина фаевская
#дети
#права
#школьники
#встреча
#подмосковье
#подольск
#молодёжь
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На российского сценариста Калашова завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
Mash: на сценариста Калашова завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
28 ноября 2023, 11:23

Фото: iStock/Dzurag

В отношении российского сценариста Вадима Калашова возбудили уголовное дело за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сценариста сериала «Купчино» ранее уже привлекали по административной статье о публичных действиях, дискредитирующих армию России. 

Однако это не помешало ему несколько дней назад опубликовать в социальных сетях пост, в котором он осуждал российских военнослужащих и участников спецоперации на Украине. 

В отношении 42-летнего Калашова было открыто уголовное дело, по которому сценаристу может грозить до пяти лет лишения свободы. 

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#уголовное дело
#россия
#наказание
#вс рф
#полиция
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На станции Пушкино установят дополнительные турникетные павильоны
28 ноября 2023, 11:05

Фото: пресс-служба ЦППК

ЦППК установит дополнительные турникетные павильоны на станции Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба центральной пригородной пассажирской компании.
На станции «Пушкино» по просьбам пассажиров ЦППК установят два павильона на 16 турникетных проходов. В общей сложности на станции будут оборудованы 55 проходов.

Благодаря увеличению турникетов в час пик совершать пассажиропоток через них увеличиться до 528 человек в минуту, что двое превышает нынешнюю пропускную способность.

Стоит отметить, что работы по установки первых восьми турникетов начнут в декабре 2023 года. Вторую часть запланировали сделать в первом квартале 2024-го. Новые турникеты установят на платформах №1 и №2.

Кроме этого, со станции Пушкино ежедневно совершают поездки свыше 40 тысяч человек. 

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#пушкино
#цппк
#человек
#пассажиропоток
#поездки
#станции
#подмосковье
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Сотрудники приюта в Омске спасли щенка с пятью лапами
28 ноября 2023, 10:49

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Щенка с врождённой аномалией спасли сотрудники омского приюта, об этом представители организации «Муниципальный приют для животных» сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам представителей приюта, специалисты по отлову бродячих животных приехали по вызову местных жителей. Им сообщили, что по округе бегает стая бездомных собак. Однако, ловцы сразу заметили, что с одним из щенков явно что-то не так. 

«Он настолько медленно бежал, что все уже скрылись, а он не осилил еще и трети пути. Даже издалека было видно, что этот щенок инвалид. Ловцы без труда его догнали и при ближайшем рассмотрении увидели, что у ребенка аномалия развития передней лапки», - прокомментировали ситуацию представители приюта. 

Выяснилось, что у щенка есть врождённая аномалия – пятая лапа. В организации сообщили, что её щенку, скорее всего, просто ампутируют, если после рентгена к операции не найдут никаких противопоказаний. 

Здоровому щенку начнут подыскивать любящий дом. 

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#специалисты
#операции
#собака
#омская область
#приют
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Суд продлил арест журналиста WSJ Гершковича до конца января
28 ноября 2023, 10:29

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок ареста журналисту The Wall Street Journal, гражданину США Эвану Гершковичу до конца января следующего года. Он был задержан за шпионаж в марте текущего года в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана до 30 января 2024 года», - говорится в сообщении.
Гершкович обвиняется в шпионаже.

Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича на два месяца по подозрению в шпионаже. Мужчину задержали в Екатеринбурге утром 30 марта. По версии ФСБ, он собирал защищенные государственной тайной сведения о работе одного из предприятий российского ВПК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что корреспондента поймали с поличным.

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#суд
#сша
#фсб
#защита
#дмитрий песков
#рф
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Российские учёные разработали беспилотник, которым можно управлять силой мысли
28 ноября 2023, 10:14

Фото: iStock/valio84sl

Российские учёные разработали беспилотник, которым можно управлять с помощью силы мысли. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
Отмечается, что разработчики компании «Нейроботикс» связали дрон «Пионер Мини» с нейроинтерфейсом, благодаря которому беспилотником можно управлять с помощью мозговых импульсов, то есть силой мысли.

Эксперт рабочей группы компании-разработчика Владимир Конышев рассказал, что такие квадрокоптеры можно использовать при проведении различных соревнований, а также для подготовки будущих пилотов. Умение управлять сложными беспилотниками с помощью силы мысли позволяет выработать стрессоустройчивость, научиться контролировать эмоции и улучшить концентрацию внимания. 

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#беспилотник
#разработка
#ученые
#россия
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