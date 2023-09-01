Подмосковный Минтранс объяснил суть новых законов о перевозках на такси

Фото: Минтранс МО
С 1 сентября вступил в силу федеральный закон и закон Московской области от «О регулировании перевозок легковыми такси». Об этом напомнили в подмосковном Минтрансе, разъяснив суть законов.
Теперь, чтобы получить разрешение на таксомоторную деятельность, физические лица могут подать заявление на региональном портале госуслуг. Агрегаторы могут получить права на осуществление деятельности службы заказа такси. Созданы региональные реестры перевозчиков, легковых такси и агрегатор.
Для получения разрешения перевозчику нужно состоять на учёте в налоговом органе Московской области и быть зарегистрированным на территории региона. Агрегаторам также необходимо иметь права на работу в Подмосковье. Основное требование к автомобилю – экологический класс не ниже ЕВРО 5.
Разрешение выдается на 5 лет для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; на 5 лет или меньший срок для физлиц, если необходимый срок будет указан в заявлении.
Выданные до 1 сентября разрешения можно использовать до окончания срока их действия.
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Для получения разрешения перевозчику нужно состоять на учёте в налоговом органе Московской области и быть зарегистрированным на территории региона. Агрегаторам также необходимо иметь права на работу в Подмосковье. Основное требование к автомобилю – экологический класс не ниже ЕВРО 5.
Выданные до 1 сентября разрешения можно использовать до окончания срока их действия.
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Лора Луганская