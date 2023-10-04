Подмосковный Минтранс предупредил водителей о сезонных опасностях на дорогах

Фото: Минтранс МО
Участки на дорогах с опавшей листвой могут быть опаснее гололёда. Об этом водителей предупредили в Минтрансе Подмосковья.
«Сегодня в течение дня в Московской области пройдут дожди. Осадки местами прогнозируют до конца недели. Водителей могут подстерегать сезонные опасности. Например, участки с опавшей листвой могут быть опаснее гололёда. Старайтесь объезжать их, а если такой возможности нет, заранее снижайте скорость», – сказали в министерстве.Ещё одна опасность – заносы из-за аквапланирования. Лужи лучше объезжать или проезжать с пониженной скоростью, тормозить плавно, а перед лужей тормоз нужно отпустить.
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Лора Луганская