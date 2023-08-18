Подмосковный Минтранс призывает водителей быть очень внимательными при ухудшении погодных условий

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Местами в Подмосковье сегодня идёт дождь, возможна гроза. В течение дня ветер усилится до 15 м/с.
При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.
Несколько правил безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий:
— быть предельно внимательным при опережении крупногабаритного транспорта, ведь поток воды из-под колёс от них сильно ограничивает видимость;
— установить дворники на максимальную частоту работы;
— включать кондиционер. Он позволит избежать запотевания стёкол;
— не парковаться у шатких конструкций и под деревьями;
— не останавливаться на обочинах.
Синоптики ожидают в Москве в пятницу дождь с грозой и усиление ветра.
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