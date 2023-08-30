Подмосковный Минтранс призвал водителей быть внимательнее на дорогах перед учебным годом

Количество транспортных средств на дорогах Подмосковья в преддверии нового учебного года уже увеличилось почти на 90 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. В связи с этим там призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения.