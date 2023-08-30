Подмосковный Минтранс призвал водителей быть внимательнее на дорогах перед учебным годом

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«В связи с увеличением трафика водителям необходимо чётко следить за скоростью. Перед учебными заведениями скорость снижена до 20 км/ч в черте населённых пунктов и до 30 км/ч – вне населённых пунктов. Не совершайте резких манёвров, снижайте скорость до минимума перед пешеходными переходами», – подчеркнули в министерстве.Там также посоветовали быть внимательнее во дворах, на парковках рядом с местами притяжения и образовательными учреждениями. Одна из типичных ошибок пешеходов – выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспорта.
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