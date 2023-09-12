Подмосковный музей станет главной площадкой празднования 100-летия Зои Космодемьянской

Фото: Минкульт МО
«Наш музей – это площадка для вдумчивого и актуального диалога с подрастающим поколением. В год 100-летия Зои Космодемьянской для нас крайне важно, чтобы история этой отважной девушки вновь обрела отклик в сердцах молодёжи. Важно говорить о Зое и миллионах её ровесников, бесстрашно сражавшихся на полях Великой Отечественной за будущее страны», – сказала директор музейного комплекса Зои Космодемьянской Марина Роменская.
Музей также переиздал книгу «Повесть о Зое и Шуре», провёл более 50 научно-исторические исследований, которые нашли отражение в выставках «Это всё о ней», «Она и Космос», других экспозициях.
Читайте также:
Коломна приглашает на выставку «Из истории автомобилей»
Московский Губернский театр представит свою версию «Золотого ключика»
В Сергиевом Посаде пройдет спектакль «Бесприданница»