Подмосковный омбудсмен Фаевская: молодежь должна знать свои права и историю

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
В ходе мероприятия, Ирина Фаевская рассказала ребятам об обязанностях, задачах и целях Уполномоченного по правам человека. Также, подмосковный омбудсмен напомнила детям о их правах и обязанностях, сообщает «Радио 1» пресс-служба подмосковного омбудсмена.
«Наша задача не только помогать жителям в восстановлении их прав, но и рассказывать об их правах и обязанностях. Очень важно работать с молодежью в этом направлении, чтобы ребята заинтересовались этой темой и уже самостоятельно искали для себя необходимую им информацию», — рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
Ребятам провели квест «Военная разведка», в котором они охотно приняли участие.
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