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Подмосковный омбудсмен Фаевская: молодежь должна знать свои права и историю

07 августа 2023, 17:02

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская организовала для детей, которые находятся в пункте временного размещения в городском округе Клин, экскурсию в Ленино-Снегиревский военно-исторический музей.

В ходе мероприятия, Ирина Фаевская рассказала ребятам об обязанностях, задачах и целях Уполномоченного по правам человека. Также, подмосковный омбудсмен напомнила детям о их правах и обязанностях, сообщает «Радио 1» пресс-служба подмосковного омбудсмена.

«Наша задача не только помогать жителям в восстановлении их прав, но и рассказывать об их правах и обязанностях. Очень важно работать с молодежью в этом направлении, чтобы ребята заинтересовались этой темой и уже самостоятельно искали для себя необходимую им информацию», — рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.


Ребятам провели квест «Военная разведка», в котором они охотно приняли участие.

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#уполномоченный
#омбудсмен
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Психолог Булгакова: Подготовить ребёнка к детсаду может помочь позитивный опыт родителей
07 августа 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/oleghz

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова заявила, что для более быстрой и лёгкой подготовки и адаптации ребёнка к детскому саду родителям стоит рассказать про свой личный опыт посещения дошкольного заведения.
«Расскажите, как вы в свое время ходили в детсад. Вам может помочь старший ребёнок, с позитивным опытом посещения садика. В этом возрасте ребёнок доверяет маме и папе, он должен точно знать, что они придут на помощь», — пояснила в беседе с NEWS.ru Булгакова.

Она также рекомендовала перед посещением детского сада проработать несколько ситуаций, а также приучить ребёнка к прогулкам и дневному сну.

Она добавила, что к трём годам ребёнок уже должен уметь ходить на горшок, расстегивать пуговицы, молнию, держать равновесие, бегать и прыгать.

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#психолог
#детсад
#дети
#родители
#рекомендации
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Руководитель ГУСТ Аипова нашла множество нарушений в Лобне в ходе личной инспекции
07 августа 2023, 17:31

Фото: ГУСТ МО

Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова провела проверку в Лобне и нашла множество нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Вместе с главой городского округа Игорем Демешко Аипова проинспектировала микрорайон Красная Поляна, на ул. Молодёжная, парк «Река времени», Парк культуры и отдыха на улице Ленина, а также дворы на Авиационной улице.
«Замечаний много. У дома №14А на улице Молодёжной обсудили планы модернизации детской площадки, которая находится в ненормативном состоянии. По другим детским и спортивным площадкам были следующие замечания: отремонтировать оплётку подвесов качелей, подтянуть крепления игровых элементов, восстановить резиновое покрытие и заменить песок в песочницах», – сказала Аипова.  
Она добавила, что на территориях также необходимо скосить траву и удалить сухие деревья. В парке «Река времени» требуется ремонт почти всех урн, есть замечания и к детским игровым площадкам. Мемориал «Защитникам Москвы в Великую Отечественную войну» находится в печальном состоянии. Его необходимо привести в порядок в кратчайшие сроки. 
 
Министр нашла нарушения и в остальных дворах. Так, там требуется убрать незаконно размещённую рекламу, покрасит и отремонтировать элементы. 
 
Организациям, ответственным за содержание территорий, необходимо оперативно разобраться с зонами ответственности, чтобы не оставлять участки без уборки. 

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#лобня
#густ мо
#светлана аипова
#подмосковье
#московская область
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Арестованного наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог $900 тысяч
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи под залог
07 августа 2023, 17:29

Фото: iStock/krblokhin

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи под залог в размере более $900 тысяч. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман.
По словам правозащитника, в сборе средств на залог приняли участие более тысячи человек. Митрополит был освобожден и обратился со словами благодарности ко всем причастным к этому событию. Адвокат продемонстрировал кадры с владыкой Павлом.  

Напомним, обвинения наместнику Киево-Печерской лавры предъявлено за сомнения в суверенитете Украины и высказывания о том, что Россия не является страной-агрессором. Митрополиту грозит до восьми лет тюремного заключения.  

Ранее, священнослужителю назначили меру пресечения в виде домашнего ареста, затем суд изменил ее на заключение под стражу. 

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#суд
#храм
#рпц
#митрополит
#упц
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Более 1,8 млн человек посетили парки Подмосковья за самую жаркую неделю лета
07 августа 2023, 17:26

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В период с 31 июля по 6 августа в парках и лесопарках Подмосковья отдохнули свыше 1,8 млн человек.

«В жаркую погоду так и хочется на природу, в лес или парк, поэтому посещаемость наших парков на прошедшей неделе была рекордной. Там побывали свыше 1,8 млн человек, что на 349 тысяч больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. В парки и лесопарки приходит больше людей еще и потому, что условия для отдыха там с каждым годом становятся лучше», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Лидером по посещаемости стал парк Пехорка в Балашихе, который посетили более 94 тысячи жителей и гостей Подмосковья, следом идет химкинский парк Толстого — 57 тысяч посещений, далее «Сестрорецкий» парк городского округа Клин, где побывали почти 48 тысяч человек и другие. 

В эти выходные посетителям парков раздавали питьевую воду из-за жаркой погоды. В эти два дня было роздано более 2 тысяч бутылок воды.

Также, в эти выходные погода располагала к посещению пляжей. На пляжах региона в субботу и воскресенье побывали порядка 60 тысяч человек. Самым посещаемым пляжем стал Солнечногорский пляж озера Сенеж, который посетили 8,6 тысяч человек, далее по посещаемости идёт Лыткарино, пляж Волкуша — 7,8 тысяч человек, а в Долгопрудном на пляже Мысово отдохнули 5,4 тысяч человек

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Почти 2,5 тысячи человек посетили лесопарк «Дубровицкий лес» в день открытия.

Химкинский парк «Экоберег» стал одним из самых посещаемых парков Подмосковья.

В 2023 году подмосковные парки посетили свыше 43 млн человек.
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«Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк
07 августа 2023, 17:16

Фото: iStock/Alexyz3d

Сегодня ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, сообщает «ТАСС» со ссылкой на Минобороны РФ.
«В понедельник, 7 августа, в 16 часов 20 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.  

Отмечается, что за 2023 год это уже десятый пуск российской ракеты-носителя в космическое пространство.

Ранее на орбиту вывели первый спутник серии «Кондор-ФКА». Аппарат был запущен с космодрома Восточный в 00:14 мск ракетой «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат». Спутник способен получать детальные изображения разрешением до 1 м и исследовать земную поверхность в полосе до 120 км.

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#ракета
#космос
#вкс
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Жителям Подмосковья рассказали, кому будет удобно использовать дистанционное электронное голосование
07 августа 2023, 16:23

Фото: РИА Новости / Варвара Гертье

Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
«Выборы будут проходить нескольких уровней. Главные выборы — выборы на пост губернатора Московской области. В первых раз 3 дня выборов было назначено в 2021 году на Федеральных. Был предложен новый стандарт как эксперимент. Он признан был всеми удачным, он очень удобен. Людям сложно сформировать свой график, кто-то мог не успеть. Если в один день не успеет — можно прийти во второй проголосовать. Всё сделано для удобства избирателей», — рассказал руководитель информационной группы Общественного штаба по контролю за голосованием в Московской области Сергей Леонов.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
«В этом году впервые будет доступно дистанционное электронное голосование, так называемое ДЭГ. Были эксперименты с ДЭГ в других регионах и оно также было признано эффективным и удобным. Каждый выбирает способ голосования, который ему удобнее. Кому-то важно прийти лично на избирательный участок, подержать бумажку руками, лично поставить крестик. Кто-то свою жизнь оцифровал максимально, ходит с гаджетами, им, наверняка, будет удобнее ДЭГ», — добавил Сергей Леонов.
На ближайших выборах система дистанционного электронного голосования будет применена впервые.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.

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Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья.

Жители Подмосковья уже могут подать заявку на участие в электронном голосовании.

Мособлизбирком рассказал, как воспользоваться дистанционным электронным голосованием.
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Первый дом для переселенцев из ветхого жилья в Дубне введут в 2026 году
07 августа 2023, 16:23

Фото: Telegram-канал Максима Тихомирова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров встретился с жителями ветхих домов на улицах Дачной, Заречной и Интернациональной. Обсуждали переселения по региональной программе реновации.
«Мы готовим документы и отправляем их на Градостроительный совет. Первый дом для переселения будет построен на улице Вокзальной и введён в эксплуатацию ориентировочно в 2026 году. Процесс уже запущен, определяется инвестор», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале. 
Далее, по его словам, новостройки будут возводить на пересечении улиц Вернова и Станционной, а также на участках, где сейчас находятся предназначенные под снос ветхие дома.  Жильцы задали много вопросов об обслуживании старых домов на период строительства. Сейчас они заброшены, так как экономически не интересны управляющим компаниям.
«Но люди страдать не должны. Мы приняли сложное решение – заберём управление этими домами в нашу муниципальную управляющую компанию», – отметил Тихомиров.  
Врип главы Дубны и жители договорились собираться каждый месяц и обсуждать насущные вопросы.

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#дубна
#жильё
#ветхое жильё
#переселение
#жители
#московская область
#подмосковье
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Кагарлицкий* внесен в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого* в реестр террористов и экстремистов
07 августа 2023, 15:34

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Росфинмониторинг внес социолога Бориса Кагарлицкого* в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Ранее, ФСБ возбудила в отношении социолога дело об оправдании терроризма, в связи с чем, Кагарлицкий* был арестован. У него в домовладении прошли обыски, о чем сообщила его правозащитник. 

За призывы к экстремизму подсудимый был арестован на два месяца. Бывший сотрудник института не признал свою вину и просил освободить его из под стражи. На аресте социолога настояли сотрудники ФСБ. 

За оправдание терроризма, Росфинмониторинг внес Кагарлицкого* в перечень экстремистов. 

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#фсб
#сотрудники
#сво
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Реконструкцию СК «Юность» в Химках завершат с опережением сроков
07 августа 2023, 15:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

После завершения строительных работ, жители смогут заниматься различными видами спорта в Химкинском спорткомплексе «Юность».
В городском округе Химки специалисты проводят модернизацию спортивного комплекса «Юность», расположенного в микрорайоне Сходня, строительная готовность которого составляет 80%, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
 
По плану обновленный объект должны были открыть в начале 2024 года, однако специалисты проведут строительные работы с опережением сроков. Уже в октябре спортсмены смогут вернуться к занятиям в спорткомплексе. 
«К демонтажу старой отделки и конструкций мы приступили еще в марте. За полгода выполнили перепланировку, возвели новые перегородки, увеличили количество раздевалок и тренерскую, полностью заменили все коммуникации. На объекте продолжают работать более 50 строителей», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. 
На сегодняшний день на объекте проводятся работы по покраске стен и потолков, укладке новую плитки, специалисты меняют окна и двери, утепляют фасад здания и готовят его к облицовке.


Кроме того, по просьбе жителей администрация округа включила в проект реконструкции модернизацию теннисного корта. Подрядчик уже приступил к работам по демонтажу старого покрытия.

В модернизированном спорткомплексе смогут заниматься гимнастикой, футболом, большим теннисом, хоккеем, а также там оборудуют спортивный зал.

Модернизация спорткомплекса проходит в рамках народной программы «Единой России» при поддержке губернатора.

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#проект
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#администрация
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