Подмосковный омбудсмен Фаевская обсудила деятельность некоммерческих организаций

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в работе Координационного совета при Управлении Минюста России по Московской области. Заседание прошло в Доме правительства региона, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Участники обсудили взаимодействие управления с правительством Московской области, региональной прокуратурой, правоохранительными и контролирующими органами, а также с муниципалитетами Подмосковья при исполнении требований законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций», – говорится в сообщении.Особое внимание участники уделили организации деятельности органов принудительного исполнения при взыскании алиментов и задолженностей в пользу государственных и муниципальных предприятий и организаций.
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