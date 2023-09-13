Подмосковный омбудсмен Фаевская обсудила права иностранных студентов в России

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
По словам участников мероприятия, важно создавать благоприятные условия для соблюдения их социальных и образовательных прав как на федеральном и региональном уровнях, так и в учебных заведениях, где они учатся.
По данным пресс-службы, сейчас в России учатся около 350 тыс иностранных студентов.
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