Подмосковный омбудсмен Фаевская отметила победителей интеллектуальной викторины по праву

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
Торжественная церемония награждения победителей интеллектуальной викторины по праву проходила в рамках мероприятия, посвященного правовому просвещению, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.
В мероприятии по правовому просвещению поучаствовали порядка 200 ребят.
«Ребята задавали очень интересные вопросы, я рассказала им, чем мы занимаемся, какие есть основные права, которые, безусловно, сопряжены с их обязанностями. Очень радует, что детей интересует эта тема, надеюсь, что они узнали много нового на нашей встрече», — рассказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.
В качестве приза, победители викторины по праву, получили поездку на экскурсию в подмосковный Звенигород в Саввино-Сторожевский монастырь.Читайте также:
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