Подмосковный омбудсмен Фаевская отметила победителей интеллектуальной викторины по праву

Группа «ВИС» будет осуществлять техническую и коммерческую эксплуатацию участка после его ввода. Соглашение с «ВИС» заключено на срок 15 лет.

«Строительство дороги идёт в соответствии с установленными графиками. В настоящее время из 16 км скоростной Мытищинской хорды в работе находится 13 км. Из 11 мостов и путепроводов, предусмотренных на трассе, активно реализуется 10 — 4 находятся в высокой степени готовности, уложено 3 млн. м³ грунта. На 9 км уложен нижний и верхний слой асфальтобетонного покрытия. В настоящее время на объекте находится свыше 1300 человек и 250 единиц техники«, — сказал первый заместитель генерального директора Группы «ВИС», генеральный директор Производственной фирмы «ВИС» Сергей Юдин.

Строительство участка хорды ведется с использованием отечественных материалов. Основная масса материалов производится на территории Московской области.

Строительство ведется с заходом на территорию Пироговского лесопарка, в связи с чем специалисты уделяют пристальное внимание экологической безопасности. В районе соприкосновения новой трассы с лесопарком ведется строительство накопительных резервуаров для сточных вод.

«У нас практически по одному локальному очистному сооружению на 1 км дороги. Все воды, которые собираются у трассы, будут идти через ливневую канализацию и подлежать очистке, что во многом отличает эту дорогу от других. Кроме основного хода, который связывает Дмитровское, Осташковское и Ярославское шоссе, проектом предусмотрено строительство развязок в населенных пунктах, прилегающих к этой трассе. Самая крупная из них — в районе Осташковского шоссе, её площадь — 1,5 км². Помимо основного хода, мы ещё реконструируем часть городской сети», — рассказал директор проекта ООО «ПФ «ВИС» Александр Максаков.

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