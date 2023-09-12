Подмосковный омбудсмен Фаевская поделилась опытом с коллегами на конференции в Казани

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
«Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратила внимание на возрастающую роль цифровых технологий в механизме обеспечения прав и свобод человека. Она сообщила о запуске пилотного проекта федеральной государственной информационной системы уполномоченных. На мой взгляд, это позволит увеличить скорость решения поступающих обращений от жителей», – поделилась Фаевская.Она назвала конференцию прекрасной рабочей площадкой для обмена мнениями и опытом в международном масштабе. Фаевская уверена, что совместное обсуждение практик приводит к новым подходам в решении проблем.
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