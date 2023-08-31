Подмосковный омбудсмен Фаевская подписала соглашение с Отделением Фонда пенсионного и социального страхования

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
«Ко мне поступает много обращений от жителей по вопросам пенсионного и социального обеспечения. Подписанное соглашение позволит эффективнее защищать права жителей Подмосковья в этой сфере», — отметила Ирина Фаевская.
Такое соглашение даёт возможность обмена информацией, проведение совместных мероприятий, круглых столов, консультаций, совместных приёмов граждан, а также рассмотрение индивидуальных и коллективных обращений, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области.
Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла жителю Подольска восстановить право на медицинскую помощь.
Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась с участниками СВО в госпитале Бурденко.
К Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратились 15 жителей региона с просьбой о помощи.