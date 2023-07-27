Подмосковный омбудсмен Фаевская рассказала о правах и обязанностях мигрантов

Представители Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» встретили гостей из Донецкой Народной Республики с караваем и русско-народными песнями.

Сотрудники центра «Балашихинский» колоритно встретили гостей из новых территорий. Гостям были проведены ознакомительные экскурсии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В рамках встречи, специалисты Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации рассказали Главам администрации районов Донецкой республики о методах работы с детьми-инвалидами и поделились лучшими практиками. Много внимания было уделено инновационному оборудованию, которое применяется для лечения и реабилитации детей-инвалидов в Подмосковье. Также, гостям показали как работают узкопрофильные специалисты Центра.

Межтерриториальный центр комплексной реабилитации инвалидов «Мироград» стал площадкой для обмена опытом в сфере социального обслуживания.

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