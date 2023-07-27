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Подмосковный омбудсмен Фаевская рассказала о правах и обязанностях мигрантов

27 июля 2023, 18:23

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и её аппарат устроили правовое просвещение для представителей Министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии в России. Об этом сообщили в пресс-службе Фаевской.
«Миграция – тема важная и актуальная для Подмосковья. Она требует особого внимания, особенно в рамках правового просвещения граждан, которые решили изменить жизнь, переехав в другую страну. Разобраться на месте в рамках закона получается не у всех. Как и в какой срок необходимо встать на миграционный учет, какие у него права и обязанности, что предпринять, если права нарушены, – на эти и на другие вопросы у многих нет ответа», – обратилась Фаевская к участникам мероприятия.
По её словам, одна из задач – повышение правовой грамотности среди мигрантов. Подмосковный омбудсмен предложила обсудить вопросы миграционного законодательства и трудовые права иностранных граждан.


Сотрудники аппарата уполномоченного рассказали о деятельности омбудсмена Подмосковья, о том, в каких случаях и как можно обратиться за помощью, об основных аспектах миграционного законодательства, о правах и обязанностях иностранцев на территории России.

Участники задали актуальные вопросы по поводу школьного и дошкольного образования детей, о предоставлении мер социальной поддержки, трудоустройства.

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#московская область
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Подмосковные специалисты обменялись опытом с новыми регионами по реабилитации детей-инвалидов
27 июля 2023, 18:33

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Представители Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» встретили гостей из Донецкой Народной Республики с караваем и русско-народными песнями.

Сотрудники центра «Балашихинский» колоритно встретили гостей из новых территорий. Гостям были проведены ознакомительные экскурсии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В рамках встречи, специалисты Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации рассказали Главам администрации районов Донецкой республики о методах работы с детьми-инвалидами и поделились лучшими практиками. Много внимания было уделено инновационному оборудованию, которое применяется для лечения и реабилитации детей-инвалидов в Подмосковье. Также, гостям показали как работают узкопрофильные специалисты Центра. 


Межтерриториальный центр комплексной реабилитации инвалидов «Мироград» стал площадкой для обмена опытом в сфере социального обслуживания.

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Сеть «Пятерочка» перестала продавать алкоголь в Петербурге
«Пятерочку» в Петербурге лишили лицензии на продажу алкоголя
27 июля 2023, 18:13

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Сеть магазинов «Пятерочка» приостановила продажу алкогольных напитков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу X5 Retail Group.
В компании пояснили, что приостановка продажи алкогольной продукции связана с отзывом лицензии. 

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время, сеть магазинов предпринимает меры для того, чтобы лицензия на реализацию алкоголя была возвращена. 
В 2020 году в магазине сети «Пятерочка» был зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетним. В связи с этим, после вынесения штрафа, организация временно лишилась разрешения на продажу алкогольных напитков. 

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В Пушкинском городском округе заметили деревья – сиамские близнецы
27 июля 2023, 18:10

Фото: Комлесхоз МО

Специалисты Московского учебно-опытного лесничества во время пересчёта деревьев столкнулись с редким явлением. Они обнаружили в лесу в Пушкинском городском округе сиамских близнецов среди деревьев, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Берёза и ель плотно срослись корнями и полноценно развиваются, имея один ствол на двоих.
«Деревья разных пород накрепко срослись и переплелись ветвями. В образовавшимся комплексном организме, вероятно, произошло превращение слабого дерева в ветви и сучья более мощного», – пояснил ведущий инженер по лесопользованию Московского учебно-опытного филиала ГКУ Мособллеса Илья Тибуков.
Он подчеркнул, что в природе такое явление встречается нечасто. 
 
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#комлесхоз мо
#деревья
#подмосковье
#московская область
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Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах завершат в августе
27 июля 2023, 18:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах.
Центральный парк является одной из самых популярных общественных территорий в Мытищах.

В парке проходят занятия спортом для участников программы «Активное долголетие»: проводятся занятия танцами, йогой и скандинавской ходьбой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил парк, для того чтобы проверить, как проходят работы по благоустройству и как оценивают преобразования жители. 
«Я помню встречи в этом парке, когда он ещё не был обновлен, но при этом всегда оставался любимом местом многих людей. Знаю, что есть большие планы по его модернизации. В сентябре 2023 года жители Мытищ будут отмечать 400-летие города. Мы стараемся как можно больше перемен обеспечить к этой дате, ведём большую работу по благоустройству», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. 
Работы по благоустройству парка проходят в рамках второго этапа. Первый завершился еще в 2021 году.  

На сегодняшний день в парке обновлено: главная площадь и набережная, обновили покрытие из плитки, обустроили пешеходные дорожки, установили новые детские площадки, скейт-парк, для удобства жителей оборудовали парковку, благоустроили мемориальный сквер «Вечный огонь». Провели большую работу по озеленению парка и также установили новую систему освещения и видеонаблюдения.
«Мы очень любим наш парк. Ходим сюда гулять с детьми почти каждый день и зимой, и летом. Любим его за то, что при небольшой площади он сочетает в себе все, что нужно: кафе, детские аттракционы, объекты спортивной инфраструктуры, площадки, набережную. Дети, конечно, больше всего любят аттракционы, животных, уток покормить», — рассказала местная жительница Марина.
В 2023 году специалисты продолжают благоустраивать парк. Планируется реконструировать памятник воинам-интернационалистам, открыть «фонтан слез» и заменить поющие фонтаны.

Для безопасности детей специалисты обновят детскую игровую площадку – она станет более современной и безопасной.


Специалисты уделили отдельное внимание просьбе жителей с ограниченными возможностями здоровья, которые просили заменить плитку на менее скользкую. 
«Мы участницы «Активного долголетия». Очень рады парку. Сейчас его сделали ещё лучше, теперь и взрослым, и детям тут раздолье. Да и сами Мытищи очень меняются - они хоть и застраиваются, но и красоты еще больше», — поделились местные жительницы. 

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В Мастерской управления «Сенеж» состоялась церемония открытия Всероссийского форума «Территория смыслов»
В Мастерской управления «Сенеж» состоялась церемония открытия Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов»
27 июля 2023, 18:09

Фото: Радио 1

Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» входит в линейку платформы Росмолодёжь.
В рамках первой смены «Мыслить» на крупнейшей образовательной площадке России в Мастерской управления «Сенеж» соберутся 350 участников. Об этом сообщает пресс-служба форума.

«Территория смыслов - это форум, который стал самым из узнаваемых, самым ярким в сфере молодежной политики. Все участники, которые пребывают на территорию смыслов работают одной командой и вся программа построена по принципу полного цикла. От зарождения идеи до его практического воплощения и реализации. На первой смене мы встречаем социологов, историков, философов, преподавателей гуманитарных дисциплин. Последующие смены, это Убеждать, Творить, Служить и другие», - рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.



На форуме участники познакомятся с возможностями построения карьеры в ведущих организациях и компаниях страны, найдут наставников, смогут больше узнать о культуре России и принять участие в добровольческих проектах в рамках дополнительных направлений, транслирующих ценности российского государства: «Труд», «Родина», «Добро» и «Наставничество».


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Путин подписал указ о награждении Журавлева орденом Мужества посмертно
Путин наградил орденом Мужества посмертно погибшего военкора Журавлева
27 июля 2023, 18:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военного корреспондента Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев был убит в зоне СВО во время выполнения своих служебных обязанностей. Военнослужащие Украины нанесли удары по гражданским автомобилям с журналистами. В России произошедшее назвали очередным терактом и заявили, что виновные в трагической гибели журналиста понесут наказание. 

Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. 

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#следственный комитет
#уголовное наказание
#сво
#путин
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Продолжается реконструкция участка Пироговского шоссе
27 июля 2023, 18:00

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Специалисты продолжают работы по реконструкции участка Пироговского шоссе протяжённостью 2,1 км — от Волковского шоссе до Мытищинской хорды.
Этот участок дороги важен для 40 тысяч человек, проживающих в посёлке Пирогово, ближайших деревнях, а также для тех, кто ездит отдыхать на Клязьминское водохранилище, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области. 

Пробки на этом участке дороги достигают от 7 до 9 баллов в час-пик утром или вечером. Жители вынуждены проводить в пробке от 1,5 часа.


Строительная готовность участка составляет примерно 16%. Реализация проекта значительно улучшит транспортную доступность для жителей близлежащих жилых кварталов и даст свободный выезд на Мытищинскую хорду.

Специалисты оборудуют наземные пешеходные переходы со светофорами для удобства и безопасности жителей. 

Реконструкция ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

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Первый участок Мытищинской хорды будет готов к открытию в начале следующего года.

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали об опасности купания в водоёмах с водорослями
27 июля 2023, 17:48

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» советуют любителям активного отдыха выбирать для купания специально оборудованные места и соблюдать осторожность в водоёмах с водорослями.

Работники Мособлпожспаса на регулярной основе проводят профилактические рейды на подмосковных водоёмах в летний период и рассказывают жителям о правильном поведении во время непредвиденных ситуаций. 

«В водоёмах, где много растительности, спасатели рекомендуют отдыхающим плавать без остановок, у самой поверхности воды. Если водоросли обвили руки и ноги, то не следуют паниковать или нырять, так как растения могут опутать шею. Чтобы выбраться из ловушки, специалисты советуют подтянуть ноги к себе и плыть дальше. При неудачной попытке необходимо потереть одной ногой другую и стряхнуть стебли, затем без резких движений нужно покинуть опасное место», — отметил заместитель начальника госучреждения Сергей Прокопюк.

Спасатели напоминают о том, что запрещено посещать несанкционированные пляжи – купание на них может быть опасно из-за формы берега и дна, быстрого течения или иных факторов, которые не позволили сделать место официально разрешённым для купания. Кроме того, на неофициальных пляжах не несут дежурство спасатели.

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Воробьёв: образовательный комплекс в Мытищах заработает 1 сентября
27 июля 2023, 17:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Образовательный комплекс в ЖК «Императорские Мытищи», состоящий из школы и детсада, откроют 1 сентября. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проконтролировал ход работ и пообщался с педагогами и родителями школьников.
Комплекс в 2021 году Воробьёв заложил вместе с зампредом правительства Татьяной Голиковой одновременно с 25 другими новыми учебными заведениями. Сейчас школа готова более чем на 90%, детсад – на 92,5%. Идут фасадные работы, монтаж внутренних сетей, отделка помещений, собирается мебель.
 
Школа носит имя Героя Советского Союза, космонавта, почётного гражданина Мытищ Валерия Викторовича Рюмина. Образовательный комплекс его посетила, также лётчик-космонавт, Герой России Елена Кондакова.
«Школа большая, светлая, комфортная. Она практически готова. Уверен, что к 1 сентября будет радовать глаз. Остаётся месяц летних каникул, мы активно готовим школы к новому учебному году. В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тысяч школьников. Ожидается рекордное число первоклашек – 120-125 тыс, в прошлом было около 115 тыс. Задача – сделать так, чтобы все школьники всегда с удовольствием шли учиться», – сказал губернатор. 
Ранее 200 детей из ЖК «Императорские Мытищи» ходили в школу №29 в соседнем ЖК «Мытищи Лайт». Она находится в километре от жилого комплекса. Однако с сентября ребята будут учиться рядом с домом. Новую школу также смогут посещать ученики из соседних населенных пунктов Болтино, Погорелки, Беляниново, Подрезово и Терпигорьево.
«Мы живём в этом ЖК с момента покупки квартиры. Образовательных учреждений здесь не было, приходилось ходить в частные детсады. Моей младшей дочке два года, а старшая пойдёт в третий класс. Школа очень большая, красиво оформлена, в ней будут даже планетарий и свои музеи. А самое главное – большое количество кружков, в том числе для взрослых. Муж собирается пойти в инструментальный кружок, а я хочу заниматься китайским языком. Будем ходить туда после работы», – рассказала местная жительница Анжелика Баглюк.
Школа рассчитана на 1, тыс учащихся. В ней разместят классы и рекреации, лаборатории, мастерские, актовый зал на 400 мест с эстрадой и артистическими, два спортзала для начальной и основной школы, а также читальный зал с IT-зоной.

Преподавательский состав почти сформирован. Большинство учителей тоже живут в ЖК «Императорские Мытищи».
 
Строящийся садик рассчитан на 320 мест. Там будут групповые помещения со спальнями и игровыми для детей от 1,5 до 7 лет, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медицинский и пищеблок. На прилегающей территории – 13 прогулочных веранд, дорожки и тротуары.  

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