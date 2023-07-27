Подмосковный омбудсмен Фаевская рассказала о правах и обязанностях мигрантов

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
«Миграция – тема важная и актуальная для Подмосковья. Она требует особого внимания, особенно в рамках правового просвещения граждан, которые решили изменить жизнь, переехав в другую страну. Разобраться на месте в рамках закона получается не у всех. Как и в какой срок необходимо встать на миграционный учет, какие у него права и обязанности, что предпринять, если права нарушены, – на эти и на другие вопросы у многих нет ответа», – обратилась Фаевская к участникам мероприятия.По её словам, одна из задач – повышение правовой грамотности среди мигрантов. Подмосковный омбудсмен предложила обсудить вопросы миграционного законодательства и трудовые права иностранных граждан.
Участники задали актуальные вопросы по поводу школьного и дошкольного образования детей, о предоставлении мер социальной поддержки, трудоустройства.
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