Подмосковный омбудсмен помогла участнику СВО восстановить документы

К Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратился Сергей из Смоленской области с просьбой помочь получить документы из одной воинской части региона.

Сергей получил ранение в зоне проведения спецоперации и для оформления положенных социальных выплат ему необходимы были подтверждающие документы из воинской части, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

Заявитель рассказал, что многократно приезжал в военную часть Подмосковья из Смоленска, но к сожалению, результата не последовало.



