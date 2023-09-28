Подмосковный омбудсмен помогла участнику СВО восстановить документы

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
Сергей получил ранение в зоне проведения спецоперации и для оформления положенных социальных выплат ему необходимы были подтверждающие документы из воинской части, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.
Заявитель рассказал, что многократно приезжал в военную часть Подмосковья из Смоленска, но к сожалению, результата не последовало.
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«Чтобы оперативно помочь бойцу, я обратилась к командиру воинской части. В настоящее время все необходимые документы воинская часть направила», — рассказала Ирина Фаевская.
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