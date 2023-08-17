Подмосковный ортопед дал советы по выбору рюкзака для школьника

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Общий вес рюкзака школьника и его содержимого не должен превышать 1,5 кг. Об этом заявил главный детский врач травматолог-ортопед, главврач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев. В преддверии нового учебного года она рассказа, что ещё нужно учесть, выбирая портфель.
«Ортопедическая спинка крайне важна для учеников начальных классов, так как мышечный корсет ещё не сформирован. Очень важно, чтобы между спинкой портфеля и спиной школьника было небольшое пространство для циркуляции воздуха. Благодаря этому ребёнок не будет потеть», – пояснил Григорьев.По словам врача, лямки рюкзака должны быть широкими, не давить, не натирать и не сваливаться. Их длина должна регулироваться. Также лучше выбирать ранцы с перетяжкой на груди, она поможет перераспределить нагрузку, а лямки не будут соскальзывать и натирать.
Нельзя забывать и о светоотражающих элементах. Если их нет на рюкзаке, следует прикрепить их самостоятельно. Ребёнка должно хорошо быть видно в темноте.
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