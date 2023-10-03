Подмосковный производитель сэндвич-панелей построит дополнительный склад

Подмосковный производитель сэндвич-панелей «ПрофХолод» построит дополнительный склад, где будут хранить комплектующие и сырьё для производства сэндвич-панелей.

Застройщик инвестирует в проект порядка 18 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В помещении проведут необходимые инженерные коммуникации и установят стеллажную систему. Площадь объекта составит более 3 тыс. кв. метров. Будет создано 3 рабочих места.





«ПрофХолод» — крупнейший в России производитель сэндвич-панелей с пенополиуретаном. Из продукции компании строятся овоще- и фруктохранилища, холодильные камеры, складские, производственные, жилые помещения по всей России и в 27 странах мира.

Проект строительства нового склада поступил на сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8 (498) 602-00-00.

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