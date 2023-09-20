Подмосковный стадион «Арена Химки» отметил 15-летний юбилей

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Стадион может вместить на своих трибунах до 15 тысяч болельщиков.
«Комплекс «Арена Химки» возведен на историческом месте. Ещё в 1963 году Химкинский Городской Совет принял решение о строительстве на берегу Канала имени Москвы небольшого стадиона на 5000 мест — именно там был открыт предшественник «Арены» стадион «Новатор», — рассказал глава округа Дмитрий Волошин.Существующую сегодня «Арену Химки» начали строить в 2005 году, а первый матч между футбольными командами «Химки» — «Сатурн» и принято считать датой рождения нового стадиона.
На стадионе «Арена Химки» проходили матчи отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, на поле выходили такие команды как «Бавария» и «Манчестер Сити».
В ходе Чемпионата мира по футболу 2018 «Арена Химки» служила тренировочной площадкой для сборной команды Перу.
На сегодняшний день в структуру «Арены Химки» входят стадионы «Родина» и «Новые Химки», баскетбольный центр «Химки», спортивные комплексы «Родина» и «Юность», который в октябре откроют после масштабной реконструкции.
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