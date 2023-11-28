Подмосковный водитель автобуса вернул родителям заблудившегося ребёнка

Фото: Минтранс МО
Водитель автобуса Мострансавто Феликс Хагабанов помог заблудившемуся мальчику вернуться домой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Хагабанов выполнял последний рейс по маршруту № 453 «ст. Люберцы – Москва (платф. Ухтомская)» и следовал на станцию метро «Лухмановская». На остановке к нему подошёл школьник и спросил, как проехать в Люберцы. Сотрудник компании объяснил, какой автобус ему нужен.
В дороге выяснилось, что школьник плохо знает свой адрес. Тогда водитель Мострансавто предложил проводить его прямо до квартиры, сообщив обо всём в диспетчерскую.
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«Закончил работу, еду обратно. Смотрю, а этот мальчик сидит уже на другой остановке, от которой автобусы до Люберец тоже не едут. Ребёнок совсем маленький, лет семь – восемь, выглядел очень растерянным. Остановился, расспросил его. Оказалось, что у мальчика разрядился телефон, а номера родителей он не помнит. Уже вечер, погода плохая. Я его успокоил и предложил довести до станции Люберцы», – рассказал Феликс Мухамедович.
«Я лет пять работаю в этом районе, поэтому отлично его знаю. Мальчик назвал свою улицу, этаж, номер квартиры, а вот номер дома не мог вспомнить. Тогда наводящими вопросами я начал уточнять, что находится рядом с его домом. Так удалось вычислить адрес», – поделился водитель.В итоге сотрудник Мострансавто проводил школьника до квартиры и рассказал родителям, что случилось. Взрослые поблагодарили Феликса Мухамедовича за неравнодушие.
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Лора Луганская