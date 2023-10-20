Подмосковным автомобилистам рекомендовали начать готовиться к зиме

Фото: Минтранс МО
Подмосковный Минтранс призвал автомобилистов в ближайшие дни начать готовить свои автомобили к зиме. По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные температура в Московском регионе местами снизится до -6°С, ожидаются осадки, на дорогах ночью и утром возможна гололедица.
«Заменять летнюю резину на зимнюю рекомендуют при среднесуточной температуре 5°С, которая как раз прогнозируется в предстоящие две недели. При более низких температурах летние шины теряют эластичность, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием. Управление автомобилем даже на сухом покрытии можно сравнить с ездой по льду, а тормозной путь увеличивается в несколько раз», – отметили в министерстве.Там напомнили, что водителям необходимо также проверить ремень ГРМ, систему отопления, тормозную систему, подвески, аккумуляторные клеммы, поставить новые свечи, масляный фильтр, смазать замки.
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