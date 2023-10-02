Подмосковным пенсионерам провели урок финансовой грамотности

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Урок финансовой грамотности был приурочен ко Дню бабушек и дедушек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Представители Орехово-Зуевского филиала Сбербанка Екатерина Поликарпова и Ирина Белохвост рассказали подмосковным пенсионерам об удобствах при использовании банковских карт и мерах предосторожности при этом.
«Не переводите никуда деньги — простая истина, которая поможет сохранить ваши средства в целостности и сохранности», — рассказали спикеры мероприятия пенсионерам.
Также, спикеры рассказали о частых уловках мошенников и предостерегли пенсионеров от попадания на эти уловки.
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